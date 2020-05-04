مالية تعز يدين اعتداء طقم عسكري على أحد موظفيه

أقدمت مجاميع مسلحة على متن طقم عسكري تابع للواء 22 ميكا على الاعتداء على رئيس الوحدة الحسابية بفرع المالية بمديرية صبر الموادم .

مصادر خاصة قالت إن طقم عسكري حضر الى مكتب مالية تعز العام وعلى متنه 4 جنود مدججين بالسلاح يقودهم المدعو محمد الرامسي وقاموا بالاعتداء على الموظف مختار نور الدين رئيس الوحدة الحسابية في مالية صبر الموادم .

وقالت المصادر إن المسلحين اعتدوا على نور الدين باعقاب البنادق ولكما بالأيدي في البوابة الرئيسية لمكتب المالية العام وحاولو اختطافه ، غير أن تجمع الموجودين حال دون ذلك .

كما تحدثت المصادر انه بعد فشل عملية الاختطاف ، قام المعتدين بأخذ حقيبته والتي تحتوي على مستندات رسمية ومتعلقاته الشخصية.

يشار إلى أن المسلحين قد قامو في أوقات سابقة بتهديد مختار نور الدين وسبه وشتمه ومنعه من التواجد في مقر عمله بالمديرية.

إلى ذلك طالب مدير عام مكتب مالية تعز الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان والسلطة المحلية لوقف العبث ومحاسبة وردع المتسببين وحماية موظفي مكتب المالية من مثل هذه الانتهاكات والوقوف إلى جانبهم لكبح جماح المتنفذين والخارجين على النظام والقانون.

ودعى الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي جميع موظفي مكتب المالية بالمديريات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة إلى الاحتشاد يوم الثلاثاء 6 مايو الواحدة ظهرا لتنفيذ وقفة احتجاجية إدانة لهذه الأعمال المسيئة والوقوف ضد كل من تسول له نفسه تجاوز القوانين والأخلاقيات العامة .

وبين الحين والآخر يتعرض مكتب المالية للانتهاكات والاعتدءات المستمرة من قبل نافذين، بسبب رفضهم تمرير قضايا فساد.