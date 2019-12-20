أخبار نادي برشلونة

مانشستر يونايتد يطرق أبواب برشلونة مجدداً

20 ديسمبر، 2019
0
مانشستر يونايتد يطرق أبواب برشلونة مجدداً
توديبو ضد إنتر ميلان

سبورت 360 – يتجه نادي مانشستر يونايتد، إلى تدعيم صفوفه بصفقة دفاعية من نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن هنالك بعض الحواجز التي ستُعرقل هذه العملية.

وسبق لمانشستر يونايتد أن أبدى اهتمامه بعدة لاعبين من برشلونة، على غرار إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، ولكنه في الوقت الحالي، لا يريد سوى التعاقد مع مدافع لا يحصل على هامش كبير للمشاركة في مباريات الفريق.

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع توديبو:

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، يملك العديد من العروض في الفترة الأخيرة، ويُعد مانشستر يونايتد أبرز المرشحين للتعاقد معه، في ظل حاجة النادي الإنجليزي لمدافع صلب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النادي الكتالوني يقيم بطاقة توديبو بـ 20 مليون يورو، خاصة وأنه لا يحصل على مساحة للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم، حيث يتفوق عليه في ترتيب المدافعين كل من جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة المذكورة، إلى أن توديبو لا يُفكر حالياً سوى في برشلونة والقتال للحصول على مركز في التشكيلة الأساسية للفريق خلال المستقبل القريب، لكن إذا قرر النادي رحيله، فإنه سيبدأ في تقييم العروض المُقدمة له واختيار الأفضل.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

أخبار ذات صلة

الوسوم
أبواب برشلونة مانشستر مجددا يطرق يونايتد

إقرا أيضا

Photo of برشلونة ضد الريال .. مواجهات بين المُتظاهرين وقوات الأمن خارج كامب نو

برشلونة ضد الريال .. مواجهات بين المُتظاهرين وقوات الأمن خارج كامب نو

20 ديسمبر، 2019
Photo of بيدريرول : نحن نُطالب بالحقيقة

بيدريرول : نحن نُطالب بالحقيقة

20 ديسمبر، 2019
Photo of عناوين الصحافة الإسبانية عن الكلاسيكو الأبيض بين برشلونة وريال مدريد

عناوين الصحافة الإسبانية عن الكلاسيكو الأبيض بين برشلونة وريال مدريد

20 ديسمبر، 2019
Photo of الإتحاد الأسباني إرتكب خطأ رهيب في الكلاسيكو !

الإتحاد الأسباني إرتكب خطأ رهيب في الكلاسيكو !

20 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق