مانشستر يونايتد يطرق أبواب برشلونة مجدداً

سبورت 360 – يتجه نادي مانشستر يونايتد، إلى تدعيم صفوفه بصفقة دفاعية من نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن هنالك بعض الحواجز التي ستُعرقل هذه العملية.

وسبق لمانشستر يونايتد أن أبدى اهتمامه بعدة لاعبين من برشلونة، على غرار إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، ولكنه في الوقت الحالي، لا يريد سوى التعاقد مع مدافع لا يحصل على هامش كبير للمشاركة في مباريات الفريق.

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع توديبو:

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، يملك العديد من العروض في الفترة الأخيرة، ويُعد مانشستر يونايتد أبرز المرشحين للتعاقد معه، في ظل حاجة النادي الإنجليزي لمدافع صلب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النادي الكتالوني يقيم بطاقة توديبو بـ 20 مليون يورو، خاصة وأنه لا يحصل على مساحة للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم، حيث يتفوق عليه في ترتيب المدافعين كل من جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة المذكورة، إلى أن توديبو لا يُفكر حالياً سوى في برشلونة والقتال للحصول على مركز في التشكيلة الأساسية للفريق خلال المستقبل القريب، لكن إذا قرر النادي رحيله، فإنه سيبدأ في تقييم العروض المُقدمة له واختيار الأفضل.

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