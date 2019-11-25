ماهو الفرق بين السحر والمس

ما هو الفرق بين السحر والمس نذكر لكم الفرق بين المس والسحر من خلال موقع تفسير الاحلام ، يتساءل الكثير من الأشخاص حول كيفية التعرف على السحر من المس والتفريق بينهم وبين الإصابة بالعين أو الحسد ، كذلك يكثر التساؤل حول الجن العاشق وما الفرق بينه وبين القرين ، وهذا ما أوضحه خلال هذا المقال .

الفرق بين السحر والمس العاشق

هناك فرق بين سحر التفريق بين الزوجين أو بين حبيبن وبين المس من جن عاشق ، إلا أن اثنان يتفقان في عدة مظاهر وهى :

عزلة الرجل أو المرأة على حسب الشخص المصاب أو المقصود بالسحر في وحدة وعزلة داخل المنزل.

إحتلام هذا الشخص بشكل كبير وكثير وعلى فترات متقاربة .

زيادة ساعات النوم بشكل غير معتاد .

إذا كان الشخص ما زال في فترة الخطبة شعر كأن الدبلة من نار وحاول الجن إقناعه بتركه للخطيب أو الخطيبة .

غالبا ما يتحول سحر التفريق إلى مس من جن عاشق وذلك يقع عند إعجاب الجن بالمصاب مثلا إعجاب الجن العاشق بالرجل وهنا تكون جنية ، والعكس مع المرأة فيكون جن .

الفرق بين المس والسحر والقرين

أما عن التساؤل حول الفرق بين المس والسحر والقرين فيقع المس أو السحر للشخص في حالة البعد عن الله عز وجل وعن طاعاته ويتم زوال هذا المس أو السحر بزوال سبب وقوعه ، أما القرين فهو شيء لا يفارق الشخص البتة ومهمته هو الوسوسة وإغواء صاحبه حتى موته ، أما تأثر الشخص المصاب عند قراءة القرآن فليس له علاقة بالقرين أنما علاقته بالتعرض لمس أو سحر فقط .

الفرق بين السحر والمس

هناك فرق بين الإصابة بالسحر و الإصابة بالمس وهو ما أوضحه خلال تلك الفقرة :

أعراض المس هي ؛

هناك أعراض للإصابة بالمس عند اليقظة ومنها الصداع المستمر والدائم والبعد عن طاعة الله، وقوع أصوات غريبة ورائحة كريهة، رائحة العرق الكبريتية ، بغض سماع الآذان ، الشعور الدائم بالألم دون الإصابة بمرض ، الخوف عند حلول الظلام .

الخمول والعزلة الرعشة بدون أسباب وسرعة الانفعال وزيادة العصبية حرارة في الأطراف العلوية أو السفلية تمني الموت والميول إلى الإنتحار .

أما عن أعراضه أثناء النوم ؛ الأرق والصراخ عند النوم ورؤية الكلاب في المنام رؤية السقوط من ارتفاعات شاهقة والتحدث بلغات غير مفهومة ومشاهدته لنفسه ملقى في القمامة .

أما عن أعراض السحر ؛

صداع نصفي أو كلي دائم والم في الأسنان مستمر بالرغم من الاهتمام بها ورغبة في القيء مستمرة والشذوذ الجنسي آلام أسفل الظهر والبطن والكوابيس المتكررة ووقوع ربط في الجماع أو عدم الإنجاب وشلل مؤقت وإمساك وتساقط الشعر بعد عن أماكن ذكر الله وسخونة الجسم عند قراءة سورة البقرة وسماع أشياء تتحرك دون رؤيتها ، نفخ في أذن المرأة والشعور بشخص خلفها .

الفرق بين السحر والمس والعين والحسد

بعد أن أوضحنا الفرق بين المس والسحر في الفقرة السابقة نذكر لكم دلالة الإصابة بعين أو حسد حيث ان من أعراضها ؛

الحزن المستمر والبكاء بدون سبب والشعور بالاختناق وظهور بقع زرقاء في الفخذ أو ظهور بقع بنية في أجزاء متفرقة في الجسم وسرعة في ضربات القلب والضعف العام وكثرة النسيان والنوم الكثير أو العكس الأرق المستمر وكثرة التثاؤب بالتحديد أثناء أداء الصلاة وإهمال الشخص في مظهره العام .

في نهاية موضوعنا نرجو أن نكون وفقنا فيه ونرحب بكل التعليقات أسفل المقال .