أخبار نادي برشلونة

ماوريسيو بوتشيتينو يرفض تدريب برشلونة خلفا لفالفيردي

13 يناير، 2020
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بوتشيتينو


ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تصريحات المدرب الأرجنتيني والذى قال فيها: “لدي اصدقاء كثر من برشلونة و لدي إحترام كبير لهم و لكن نحن بمسارين مختلفة ، برشلونة طريقه بمسار و انا بمسار مختلف .. باتجاه معاكس و الالتقاء مستحيل”.

أضاف: “برشلونة كان العدو بالنسبه لي لسنوات كثيرة و لذلك لا استطيع تدريبه.. ستكون خيانة و انا محترم”.

المعروف أن بوتشيتينو كان لاعبا في فريق إسبانيول لفترة كبيرة خلال مسيرته كلاعب، وهو الفريق الذى يعتبر العدو الرئيسي لبرشلونة في إقليم كتالونيا.

وتواصل فريق برشلونة الإسباني مع وكيل أعمال إرنستو فالفيردي مدرب البلوجرانا، لإبلاغه بالخطوات القانونية لفسخ التعاقد مع المدرب الحالى للفريق الكتالونى خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث بات إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أقرب للرحيل عن “كامب نو” من أى وقت مضى، بعد تذبذب نتائج البلوجرانا وأخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني الخميس الماضى.

 كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد عقد إجتماع خاص مع فالفيردي لحسم مستقبله مع البارسا منذ ساعات، ومن المقرر أن يتم إتخاذ قرار فى هذا الأمر غدا.

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