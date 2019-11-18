ما الذي تحتاجه منتخباتنا لتواصل انتصاراتها في الاستحقاقات الاسيوية القادمة؟

حققت منتخباتنا الوطنية لكرة القدم انتصارات كبيرة واسعدت واثلجت صدور كل الجماهير وادخلت البهجة والفرح إلى كل بيت كان أول هذه المنتخبات منتخب الناشئين الذي تأهل إلى كأس آسيا 2020م التي ستقام في البحرين ، ثم منتخب الشباب تحت 19 عام الذي تأهل هو الآخر لكأس آسيا 2020م في أوزبكستان ، وحاليا هاهو منتخبنا الوطني الأول يخوض منافسات قوية للتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم 2022م ولكأس آسيا 2023م ، وقد حقق 5 نقاط من أربع مباريات في المركز الثالث في مجموعته والانظار تتجه لهذا المنتخب الذي يلاقي منتخبات كبيرة وعريقة وبالتالي تقع عليه احمال صعبة تضع جهازه الفني ومدربه “سامي نعاش” على المحك في ظل الفارق الكبير في الإمكانيات لكن اتبثت كتيبة النعاش أنها قادرة على المنافسة والتأهل بأذن الله.

وإنطلاقا من أهمية و ضرورة تكاثف الجميع لدعم منتخبنا الوطني الأول و مؤازرته وتشجيعه ولفت انتباه المسؤولين جميعا للوقوف الى جانبه لرفع قدراته ومعنويات لاعبيه فقد حرصنا على التواصل مع المدرب القدير الكابتن ” سامي نعاش ” توجهنا إليه بالسؤال التالي: “ما الذي يحتاجه منتخبنا الوطني الأول لكي يزيد من فرص تأهله في ما تبقى له من مباريات في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم و آسيا؟”

رد النعاش بالقول: الإحتياجات و المتطلبات للمنتخب الوطني الأول كثيرة جدا و تتمثل في الإستقرار الفني و الإداري الذي لابد أن يكون موجود في المنتخب ولعل أهم هذه المتطلبات أيضا هي ضرورة أن يخوض المنتخب مباريات تجريبية مع منتخبات قوية تكون متقاربة في مستواها مع المنتخبات المتواجدة في مجموعتنا ، طبعا هذه المباريات مهمة كونها ستساعد لاعبينا على الإحتكاك وكسب الثقة الكافية عندما يخوضوا مثل هذه المباريات عالية المستوى.

وتابع النعاش: كما أسلفت الإستقرار الفني و الإداري عامل اساسي حيث أنه لابد أن تتوفر متطلبات العمل من ناحية التجهيزات و المستحقات المالية وغيرها من الأمور الإدارية المهمة بما يمكن المنتخب من التركيز على عمله والمهام الكبيرة التي تنتصب أمامه ، وكلنا يعرف أن منتخبنا تواجد في مجموعة صعبة فيها منتخبات قوية وأعتقد أنها من أصعب المجموعات في التصفيات وبالتالي لابد من مواصلة العمل وتوفير كافة الإحتياجات و التجهيزات التي ستساعد على المضي في مبارياتنا القادمة بوثيرة أعلى وصولا إلى التأهل أن شاء الله.

ونحن هنا بدورنا نؤكد أيضا على ما ورد في كلمة النعاش ونوجهها إلى قيادة وزارة الشباب والرياضة وقيادة الاتحاد العام لكرة القدم للأخذ بها وتوفير كافة الإحتياجات و التجهيزات المطلوبة للمنتخب وفقا للنعاش.

أما في ما يتعلق بمنتخبي الشباب والناشئين اللذين تأهلا فأنه للحفاظ على المستوى الرائع و المشرف الذي ظهرا به ورفعه إلى الاحسن بإعتبار أن هذين المنتخبين سيواجهان في كأس آسيا منتخبات قوية و بالتالي فأن الأجهزة الفنية ممثلة بالكابتن “امين السنيني” والكابتن “محمد النفيعي” مطالبة بوضع برامج إعدادية من الآن بحيث يتم التحضير للإستحقاقات القادمة بصورة جيدة و مدروسة ، لذلك توجهنا لهما بهذا السؤال: ما الذي يحتاجه منتخبنا الوطني للشباب (كثيبة السنيني) لكي ينافس بقوة في مشاركته بكأس آسيا2020م؟

ماذا كان رد السنيني؟

المنتخب وفي ظل عدم إقامة دوري او نشاط رياضي على مستوى الدرجه الاولى او الفئات العمريه بحاجه الى استمرارية العمل وذلك من خلال إقامة معسكرات وتجمعات تدريبيه على مدار العام بالاضافه الى مباريات تجريبية على مستوى عالي للمحافظه على الجاهزيه الفنيه والبدنيه التي وصل اليها اللاعبين خلال الفتره الماضيه بل وتطوير عمل واداء الفريق سواء على المستوى الفردي او الجماعي اخذين في الاعتبار ان الفرق التي سنواجهها في النهائيات تمثل نخبة الفرق على مستوى القاره الاسيويه وبالتالي أأكد ان المنتخب بحاجه الى عمل كبير سواء على مستوى التدريب وكذلك المباريات التجريبيه .. كما نسعى الى تحسين الأوضاع المعيشية للاعبين التي تضمن الاستقرار النفسي للاعبين والذي سينعكس بالتاكيد على عطائهم داخل الملعب وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا هذا الى جانب اننا سنعمل على اتاحة الفرصة وخلال فترة محدده من الإعداد لإضافة اسماء جديده من اللاعبين الذي ممكن ان يشكلوا اضافه مفيده للمنتخب .. هذه الأفكار مطروحة على طاولة الأخوه في قيادة الاتحاد لمناقشتها واعتمادها خلال المرحله القادمه.

نفس السؤال السابق وجهناه للنفيعي مدرب منتخب الناشئين..

ماذا قال النفيعي في رده:

المنتخب يحتاج الى تنفيذ البرنامج المعد من قبلنا

قلنا له: بالتأكيد ولكن البرنامج ماذا يحتاج لكي يتم تنفيذه بالكامل؟ نقصد فنيا وإداريا و ماليا ومن حيث توفير كافة الاحتياجات من معسكرات إعدادية و مباريات تجريبية هل هذا كله متوافر حاليا ومتاح ؟

رد النفيعي بتحفظ وكأنه يخشى من عدم موافقة الاتحاد على ما تضمنه البرنامج حيث قال:” كل هذا مكتوب في البرنامج عندما يوافق الاتحاد نتكلم عنه

وحتى تتم موافقة الاتحاد العام للكرة على البرامج الإعدادية للمنتخبات لنا لقاء آخر… انتظرونا.