عدن الغد

ما الذي يحدث في “عدن” العشوائي يبتلع الصهاريج وعقبة عدن؟

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 11 دقيقة
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ما الذي يحدث في "عدن" العشوائي يبتلع الصهاريج وعقبة عدن؟

عقبة عدن وتظهر اعمال البسط واضحة فيها

يتساءل اهالي مدينة عدن عما يحدث في مدينتهم منذ سنوات لكنه تصاعد خلال الاشهر الماضية.
وبصورة لم يسبق لها مثيل تصاعدت وتيرة اعمال البسط في المدينة لكنها ولاول مرة وصلت إلى اماكن لم تصل اليها أي اعمال بسط سابقة .
ووصلت مؤخرا اعمال البسط إلى وسط موقع صهاريج مدينة عدن الأمر الذي احدث صدمة كبيرة لاهالي المدينة .
الصهاريج التي ظلت رمزا تاريخيا لوجود المدينة التاريخ تطالها اعمال البسط اليوم .
والى جانب الصهاريج طالت اعمال البسط ايضا عقبة عدن حيث باتت تلامس اعمال البسط جولة بوابة عدن .
وتصاعدت اعمال البسط بصورة جنونية خلال الاشهر الماضية .
وتتواجد في عدن الالاف من القوات الامنية والعسكرية ولكنها لاتحرك ساكنا حيال كل هذه الفوضى .

 

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