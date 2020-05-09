ما اهمية تعلم اللغة الإنجليزية من خلال موقع muhtwa.com , تعتبر اللغة الإنجليزية من اللغات الأساسية حول العالم والتي يجب تعلمها فكثير من الوظائف والمعاملات الحياتية تعتمد على اللغة الإنجليزية وفي هذا المقال سوف نتناول اهمية وفوائد تعلم اللغة الإنجليزية

تعريف اللغة الإنجليزية

الإنجليزية أو الإنغليزية وتكتب في بلاد الشام والعراق إنكليزية وهي لغة نشأت في إنجلترا وكانت لغة جرمانية , وتعتبر من أكثر ثلاث لغات انتشارا حول العالم فحوالي 402 مليون نسمة يتكلمون اللغة الانجليزية وهذا اعتمادا على احصائيات 2002 .

ويرجع أساس انتشار اللغة الإنجليزية إلى التأثيرات العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية والعلمية التي تم نقلها من الامبراطورية البريطانية ثم يأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر هي اللغة الأساسية المتداولة في القارات الخامسة ثم يأتي يليها اللغة الفرنسية .

نشأت اللغة الإنجليزية وتطورها

تكونت اللغة الإنجليزية من مجموعة من اللهجات , وكانت اصل اللغة الإنجليزية من بريطانيا العظمي والتي تم أخذها من قبل المستوطنين الأنجلوسكسونيين وكانت تعرف بأسم اللغة الإنجليزية القديمة وبدأت استخدامها في بداية القرن الخامس ثم دخل عليها اللغة النورس القديمة وهي لغة الفايكنك بعد فتح النورمان .

ثم تم تحديثها إلى اللغة الإنجليزية الوسطى والتي دخل عليها مفردات وعادات من النورمان وهي تجمع بين اللغة الإنجليزية والفرنسية , ثم تطورت إلى اللغة الانجليزية الحديثة والتي تغير فيها الحروف الكبيرة إلى الحروف اللينة والتي تبدأ في بداية القرن الخامس عشر واستمر إدخال التحديثات على اللغة الإنجليزية والتي يدخل فيها اساسيات اللغة اللاتينية واليونانية القديمة .

اهمية اللغة الإنجليزية

يسعى كثير من الأفراد إلى تعلم اللغة الإنجليزية والتي تعتبر من المناهج الأساسية في كثير من الدول وهناك بعض البلاد اعتبرت اللغة الإنجليزية لغة رسمية لها , وبداية انتشارها يرجع إلى الحرب العالمية الأولى حيث اعتبرت لغة اساسية وهامة حول العالم , وهنا سوف نعرض اهمية اللغة الإنجليزية :

يصنف اللغة الإنجليزية من أهم اللغات انتشارا حول العالم والتي تحتل المرتبة الثانية بعد اللغة الماندرين وتستخدم كلغة اساسية أو كلغة ثانوية .

من أهم اللغات انتشارا حول العالم والتي تحتل المرتبة الثانية بعد اللغة الماندرين وتستخدم كلغة اساسية أو كلغة ثانوية . تعتبر من اللغات الهامة للحصول على عمل فكثير من المقابلات الوظيفية تعتمد على اللغة الإنجليزية في الحوار مع المتقدم للوظيفة حيث تختبر فيها مدى كفاءته في إتقان اللغة الإنجليزية فكثير من الوظائف تعتمد بشكل أساسي في تعاملاتها على اللغة الإنجليزية ولذلك يجب على المتقدم إجادة التحدث بالإنجليزية .

للحصول على عمل فكثير من المقابلات الوظيفية تعتمد على اللغة الإنجليزية في الحوار مع المتقدم للوظيفة حيث تختبر فيها مدى كفاءته في إتقان اللغة الإنجليزية فكثير من الوظائف تعتمد بشكل أساسي في تعاملاتها على اللغة الإنجليزية ولذلك يجب على المتقدم إجادة التحدث بالإنجليزية . وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي , تعتبر اللغة الإنجليزية من اللغات التي تساعد في التعامل والتحدث مع الأفراد والشركات بالخارج فهي تعتبر اللغة المشتركة بين الدول مهما كان لغتها الام .

تساعد في التعرف والتطلع على ما هو جديد في الدول الغربية والمتقدمة في كثير من المجالات مثل مجال الطب والعلوم والتكنولوجيا ويمكن الاعتماد عليها لقراءه الأبحاث المنشورة والمجلات والكتب والتعرف على الأدب الإنجليزي .

على ما هو جديد في الدول الغربية والمتقدمة في كثير من المجالات مثل مجال الطب والعلوم والتكنولوجيا ويمكن الاعتماد عليها لقراءه الأبحاث المنشورة والمجلات والكتب والتعرف على الأدب الإنجليزي . تعلم اللغة الإنجليزية تساعد في التواصل مع شعوب العالم والتعرف على عاداتهم وثقافتهم وتقاليدهم الشعبية .

تسهل على المسافر التعامل في البلاد الأخرى , فاللغة الإنجليزية تعتبر من اللغات الأساسية التي يتم التعامل بها مع السياح والأجانب .

, فاللغة الإنجليزية تعتبر من اللغات الأساسية التي يتم التعامل بها مع السياح والأجانب . تستخدم اللغة الإنجليزية بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وتعلمها يساعد في التعرف على المواقع الإلكترونية والتعرف على محتواها وما ينشر فيها .

اللغة الإنجليزية لغة عالمية

بخلاف لغات العالم تعتبر اللغة الإنجليزية من أكثر اللغات انتشارا وتداولا حول العالم والتي تصنف بأنها لغة عالمية يمكن استخدامها في بلدان العالم وكثير من الأماكن لذلك نجد أن المسافر أو الذين ينتقلون حول العالم يجب عليهم إتقان اللغة الإنجليزية لتسهل عليهم التعامل والتفاهم مع شعوب البلاد الأخرى ويمكنهم التعرف على التقاليد وعادات البلاد التي ينتقلون إليها سواء من اجل السياحة أو العمل او التعلم ,اللغة الإنجليزية تسهل عليك مهمتك مهما كانت .

اللغة الإنجليزية لغة تواصل

تعتبر اللغة الإنجليزية من اللغات التي تسهل عملية التواصل بين الثقافات المختلف , فمثلا إذا أراد شخص عربي التواصل مع شخص أخر اسباني فتعلم اللغة الإنجليزية تساعد على التواصل فغالبا كلا منهم لا يعلم لغة الشخص الآخر مما يسبب عدم القدرة على التواصل ولكن مع تعلم اللغة الانجليزية والتي تعتبر لغة محايدة بينهم يمكنهما التواصل والتعرف على ثقافة بعضهم .

اللغة الإنجليزية لغة علم

فإذا كنت طالب علم وتسعى لاكتساب المعرفة والسعي إلى التعلم ما هو جديد فليس لك خيار إلا تعلم اللغة الإنجليزية والتي تعتبر لغة اساسية للمراجع العلمية والدراسات والأبحاث فكثير المراجع الأساسية والأبحاث العلمية والطبية يتم إصدارها باللغة الإنجليزية وهناك مصطلحات علمية لا يمكن التعبير عنها باللغة الاصلية فهي معروفة باللغة الإنجليزية فقط ولا يوجد لها مراد دقيق باللغات الأخرى , وبتالي لطالب العلم ليس له خيار آخر إلا تعلم اللغة الإنجليزية .

اللغة الإنجليزية لغة لطلب العمل

تعلم اللغة الإنجليزية يساعد على الحصول على العمل بسهولة سواء داخل البلد أو خارجها فكل إعلان عن عمل يجب أن يحتوى على شرط اساسي وهو إجادة اللغة الإنجليزية وإذا أراد الحصول على عمل بالخارج يجب عليك بشكل أساسي إجادة اللغة الإنجليزية فغالبا ما يكون مقابلة العمل باللغة الإنجليزية وكثير من الأسئلة والمصطلحات في المقابلة تكون باللغة الإنجليزية ولذلك إذا أردت العمل في أي مجال يجب عليك تعلم اللغة الإنجليزية .

مميزات تعلم اللغة الإنجليزية

تعلم اللغة الإنجليزية يساعدنا في مواكبة تحديات ومستجدات العالم من حيث المعرفة والتكنولوجيا وثقافات وعادات والتي تعرف حاليا باسم العولمة والتي تغزو عالمنا وبيوتنا .

يساعدنا في مواكبة تحديات ومستجدات العالم من حيث المعرفة والتكنولوجيا وثقافات وعادات والتي تعرف حاليا باسم العولمة والتي تغزو عالمنا وبيوتنا . تعتبر اللغة الانجليزية لغة تواصل بين الشعوب والثقافات وعدم تعلمها يعرقل تواصلك مع الأشخاص من ثقافات أخرى .

يعتبر إجادة اللغة الإنجليزية نوع من الذكاء اللغوي فهو يعتبر من مخزون الفرد الذهني وقدراتهم الفردية .

تعلم اللغة الإنجليزية يساعد على تغيير طريقة التفكير من خلال التواصل مع الأشخاص الأخرى والثقافات الأجنبية .

تعلم اللغة الإنجليزية وسيلة لتلبية احتياجاتك سواء من خلال التواصل من أشخاص اجنبية أو لغرض التعلم أو التعرف على ثقافات اخري أو من اجل العمل .

تعتبر من اللغات الثانوية حول العالم والتي يجب تعلمها مهما كانت جنسيتك .

وفي النهاية فقد عرضنا عليكم اهمية تعلم اللغة الإنجليزية .

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