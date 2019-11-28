ما بين مراسيم رئاسية وحشود شعبية، الرئيس “الزبيدي” يصل عدن

المكلا (المندب نيوز) خاص

وصل، اليوم، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية الرئيس القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، إلى العاصمة عدن قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق معلومات “المندب نيوز” فعودة الرئيس الزبيدي هذه المرة كانت مختلفة، إذ تم استقبال الرئيس الزبيدي بمراسيم رئاسية يتقدمها حرس الشرف، عقب نجاح توقيع اتفاق الرياض الذي وقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.

واستقبل المواطنين بحشد شعبي كبير في شوارع العاصمة عدن الرئيس الزبيدي، حاملين أعلام الجنوب ويهتفون هتافات ثورية فرحاً بقدومه.

ورافق الزًبيدي خلال عملية الوصول للعاصمة عدن عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وخلال زيارته للإمارات عقد الزُبيدي عدة لقاءات مع سفراء بعض الدول العظمى لمناقشة آخر المستجدات خاصة بعد توقيع اتفاق الرياض.