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ما حقيقة تخلي برشلونة عن جريزمان لضم لاوتارو؟

15 أبريل، 2020
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ما حقيقة تخلي برشلونة عن جريزمان لضم لاوتارو؟

كشفت تقارير صحفية عن محاولة برشلونة بيع أنطوان جريزمان إلى إنتر الإيطالي في صفقة تبادلية يحصل من خلالها على لاوتارو مارتينيز.

برشلونة عرض على لاوتارو راتبًا يصل إلى 10 مليون يورو ليضمه إلى “كامب نو”.

وذكرت صحيفة “لاجازيت سبورت” الإيطالية أنّ إدارة البلوجرانا ترى أنّ قيمة جريزمان تعادل لاوتارو وبالتالي من الممكن التخلي عنه في صفقة تبادلية دون دفع أي مبالغ إضافية.

وأشارت إلى أنّ عدم انسجام جريزمان مع كتيبة برشلونة ومعاناته في العديد من المباريات، بجانب الصعوبات الاقتصادية التي فرضها فيروس كورونا، فإن الحل الأفضل هو الصفقة التبادلية بين الفريقين.

ورغم تأكيدات الصحيفة الإيطالية، إلا أنّ “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نفت وجود أي خطة من برشلونة للتخلي عن جريزمان في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنّ برشلونة حاليًا يفكر فقط في إتمام صفقة لاوتارو مارتينيز ليكون خليفة لويس سواريز دون التخلي عن جريزمان.

جدير بالذكر أنّ بطل كأس العالم 2018 انضم إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

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