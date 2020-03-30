ما حقيقة قيام القنصل اليمني في الهند بترحيل مواطنين يمنيين

نفي رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، الانباء التي تتحدث عن قيام القنصل اليمني في الهند بترحيل اليمنيين، مؤكدا بأن ما يجرى هو عملية حصر لعدد العالقين اليمنيين هناك.

وقال البركاني، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع”تويتر” تابعها محرر أبابيل نت: أجريتُ إتصال هاتفي بالقنصل بسفارة بلادنا في الهند وأكد لي عدم صحة قيامه بترحيل اليمنين.

موضحًا أن ما جرى هو عمل احصائية للعالقين اليمنين بناءً على توجيه وزارة الخارجية لجميع السفارات.

واضاف، أُطمئن الجميع ان لاصحة لما يشاع عن ترحيل اليمنيين من الهند فالمطارات جميعها مغلقة.