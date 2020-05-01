ما حقيقة محاولة برشلونة التعاقد مع سانشو؟

أوضحت تقارير صحفية إسبانية حقيقة رغبة برشلونة إتمام التعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

سانشو مطلوب في عدد من الأندية الأوروبية على رأسها تشيلسي ومانشستر يونايتد كما وضعت صحيفة “بيلد” الألمانية فريقي ريال مدريد وبرشلونة بين الراغبين في ضمه.

ورغم محاولات بوروسيا دورتموند لمنح اللاعب عقدًا جديدًا وضمان تواجده في “سيجنال إيدونا بارك” لموسم أو اثنين على الأقل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إنّ مصادرها في النادي الكتالوني تنفي بصورة قاطعة وجود أي مفاوضات من جانب برشلونة للحصول على خدمات سانشو.

وأشارت إلى أنّ خطة برشلونة لسوق الانتقالات الصيفية لا تركز على سانشو وهو خيار غير مطروح على طاولة الإدارة في الوقت الراهن.

التقارير الصحفية أكدت أنّ برشلونة يرغب في ضم لاوتارو مارتينيز ونيمار دا سيلفا كخيارات رئيسية في سوق الانتقالات المقبلة.

سانشو بدأ مسيرته من أكاديمية مانشستر سيتي لكنّه لم يحصل على دقائق لعب كافية ليرحل إلى دورتموند.

ويعد اللاعب الشاب هو الوحيد مع ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، الذي سجل أكثر من 10 أهداف وصنع كذلك أكثر من 10 أهداف في الدوريات الخمس الكبرى.