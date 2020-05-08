ابابيل نت

ما حقيقة نقل الرئيس هادي الى المستشفى لاجراء عملية جراحية

8 مايو، 2020
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كشف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني، عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وما تم تداوله حول نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالسعودية.

وقال ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻲ في منشورا على” فيسبوك” منذ لحظات قليلة تواصلت باحد المقربين للرئيس هادي للاطمئنان عن صحته بعد ان استمعنا من اخبار تتناقل انه تم نقله  الى المستشفى لإجراء عمليه في الشرايين.. مشيرا انه اتضح ان الرئيس هادي بخير وصحه وعافيه.

وختم منشورة متمنيًا للرئيس هادي بالخير والصحة والعافية وننتظر البشائر ان شاءلله من الرئيس كما اسمتعت حول سقطرى وجيشنا المرابط في شقره.

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