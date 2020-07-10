ما سبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في سيئون؟

قال مواطنون ان التيار الكهربائي خرج مساء امس الخميس في حاضرة وادي حضرموت “سيئون” من بعد صلاة المغرب الى قرابة الساعة 11 مساءا وبشكل مفاجئ.

من جانبها، اصدرت المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة وادي حضرموت بيانا حول ماحدث ، مشيرة الى حدوث خلل فني بالمحطة الغازية بترو مسيلة أخرج المنظومة بشكل كامل عن الخدمة ، و تم إعادة أحد توربينات بترو مسيلة للخدمة مباشرة، وبعد عدة ساعات تم اعادة تشغيل التوربين الثاني، وبقي التوربين الثالث تحت المفاقدة لوجود عطل طارئ فيه.

وفي بيانها، اكدت انه سيتم تعويض العجز في الطاقة بما هو متاح من توربينات المحطة الغازية الجزيرة، مقدمة اعتذارها للإخوة المستهلكين وأسفها لأي مضايقات نتجت عن هذه المشكلة الطارئة والخارجة عن الإرادة.