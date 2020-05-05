ما سبب تفوق ريال مدريد على برشلونة في “الصفقات البرازيلية”؟

“جوني” سر نجاح ريال مدريد بالصفقات البرازيلية.. فمن هو؟

فريق عمل يوروسبورت عربية

يُسجل لنادي ريال مدريد في الفترة الأخيرة تفوقه على باقي الأندية الأوروبية بالفوز بصفقات نجوم برازيليين، تعتبر من أبرز المواهب في البرازيل حالياً، حيث وقع مع الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس واخرهم رينيير.

تفوق ريال مدريد لم يكن سهلاً في ظل تنافس كبير من أندية برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان على النجوم البرازيليين، فمثلاً فاز ريال مدريد بصفقة الشاب فينيسيوس جونيور عام 2018 من فلامينغة البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، في وقت تفاوض برشلونة مع النادي قرابة 3 أشهر من أجل تخفيض مطالبه المالية لكن ريال مدريد حسم الصفقة في 48 ساعة فقط.

برشلونة حاول أيضاً التعاقد مع رودريغو غوس من صفوف سانتوس لكن فلورنتينو بيريز من جديد تفوق على برشلونة وضم اللاعب مقابل 45 مليون يورو.

لاعب ثالث يعتبر انتصار جديد لإدارة ريال مدريد وهو جيسوس رينيير الذي كان يلعب مع فلامينغو وفاز ريال مدريد بخدماته مقابل 30 مليون يورو، رغم أن برشلونة دفع ضعف هذا المبلغ دون التمكن من حسم الصفقة.

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السر في مهندس الصفقات

فما السر وراء فوز ريال مدريد بكل تلك الصفقات؟ يمتلك ريال مدريد سر يمنحه أفضلية ضم أي لاعب برازيلي وهو جوزيه أنتونيو كالافات دي سوزا لكن الكل يدعوه بـ”جوني”، مهندس الصفقات اللاتينية وهو أبرز كشافي النادي الأبيض في قارة أميركا الجنوبية وبالتحديد في البرازيل.

علاقة كالافات رائعة مع الأندية البرازيلية واللاعبين في بلاد “السامبا” وهو من نصح ريال مدريد بالتعاقد مع فينيسيوس ورودريغو ورينير، هو من تحدث مع اللاعبين وأقنعهم باللعب في النادي الأبيض بدلا من برشلونة.

مهندس الصفقات كذلك هو من أقنع فلامنغو ببيع رينير وفينيسيوس وتحدث مع سانتوس لحسم وصول رودريغو إلى بيرنابيو.

هو رجل لا يتحدث مع الصحافة وملفه المتاح للعامة يُضاهي ذلك الخاص بالرجل الخفي، هو من الرجال الذين خُلقت لهم كلمة “غامض”، هو رئيس قسم التعاقدات الخارجية بريال مدريد ومع ذلك اسمه ليس مدرجًا على موقع النادي.

بدأ كالافات حياته المهنية كصحفي ووصل للشهرة خلال عمله كمحلل في البرنامج التلفزيوني “Fiebre Maldini”، هذا وأكسبته معرفته بالكرة اللاتينية العديد من المعجبين وفي نهاية المطاف أوصلته للعمل ضمن كشافي ريال مدريد.

إحدى أولى توصياته في ريال مدريد كانت التعاقد مع كاسيميرو، لاعب موهوب لكن لم يتوقع أحد وصوله لهذه النجومية، فيدي فالفيردي هو من ضمن اللاعبين الذين أوصى بهم كالافات.

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توسعت صلاحيات كالافات في السنوات الأخيرة لكن تظل البرازيل منطقة اختصاصه الرئيسية وبالرغم من كل قدراته في كشف المواهب، فإن براعته في التواصل مع اللاعبين الشباب ومن يُحيطون بهم هي ما تُميزه حقًا.

كالافات هو من يتولى الجزء الصعب من المهمة وهو يملك قدرة عالية على اقناع اللاعب وأهله بالانضمام الى مشروع ريال مدريد، ما يسهل المهمة على النادي لأجل حسم الأمور سريعاً.

أمر آخر مهمة في علاقة “جوني” مع الأندية البرازيلي واللاعبين الشبان هي الصراحة المطلقة في المفاوضات حيث يضع كل شيء على الطاولة ما اكسبه المزيد من الثقة بين تلك الأندية واللاعبين.

من المهم جداً أن يمتلك فريقاً ما كشّافاً مميزاً للحصول على أفضل المواهب والصفقات وهذا ما يفسر تفوق ريال مدريد في الفترة الأخيرة بامتلاكه الكشاف “جوني”.