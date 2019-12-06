ما معنى رؤية الأرض في المنام لابن سيرين والنابلسي

رؤية الأرض في المنام له العديد من الأقوال والتفسيرات والتي تختلف على حسب الحالة التي يتم رؤية الأرض عليها سواء كانت أرض جرداء أو أرض زراعية, ومن خلال المقال سوف نعرض عليكم جميع التفسيرات والدلالات حول رؤية الأرض في المنام لأقوي علماء التفسير مثل العالم ابن سيرين.

تفسير رؤية الأرض في المنام لابن سيرين

فسر ابن سيرين رؤيا الأرض الخضراء في المنام على حفظ الأسرار والأمان من بعد خوف والغني من بعد فقر أو الزوجة البكر الجميلة والتوبة والهدي والمنصب العالي.

ورؤية الأرض الفلاحة في المنام تدل على الفلاحة والزراعة وإنبات الزرع وما يأتي من بعده من خير وزرق.

رؤية الأرض الحارة تدل على الأسفار للتجار.

وإذا كانت الأرض معروفة لصاحب الحلم فهذا يشير إلى صاحب الأرض أو من يرثها أو يأجرها, إما إذا كانت الأرض مجهولة فهذا يشير إلى الوالد أو الوالدة أو الزوجة أو الزوج أو الشريك والأمين.

رؤية شق الأرض في المنام على الخير والبركة والنمو.

ولقد فسر المفسرين رؤية الأرض في المنام على ملك صاحب سلطان أو رزق أو حياة والموت.

رؤية الأعزب للأرض في المنام

إذا كان صاحب الحلم رجل أعزب ورأى في منامه أنه يمتلك أرضاً فهذا يدل على الزواج القريب أو الشركة مع شخص أخر وإذا كان متزوجا فهذا يدل على أن الله سوف ينعم عليه بولد.

ورأى في منامه أنه يمتلك أرضاً فهذا يدل على الزواج القريب أو الشركة مع شخص أخر وإذا كان متزوجا فهذا يدل على أن الله سوف ينعم عليه بولد. وقد فسرها أحد المفسرين رؤية الأرض في المنام على إنه سوف يرث ملكا أو يستأجر بيتا أو يشتري دابة.

من رأى في منامه أن الأرض زلزلت من تحته فهذا يدل على ولادة الحامل.

تفسيرات مختلفة حول رؤية الأرض في المنام

من رأى في منامه أنه تحول إلى قطعة أرض فهذا يدل على ارتفاع مكانته بين الناس.

من رأي من منامه بأنه يأكل الأرض فسوف ينعم الله من نعيم ورزق بناء على سعيه وجهده.

فسوف ينعم الله من نعيم ورزق بناء على سعيه وجهده. من رأي إنه يضرب الأرض بيديه أو بأي شيء فهذا يدل على السفر للتجارة.

أو بأي شيء فهذا يدل على السفر للتجارة. من رأى في منامه أنه يأكل من الأرض فسوف ينعم الله عليه برزق بقدر ما أكل.

من رأى أنه انتقل من أرض جدباء إلى أرض خصبة وخضراء فهذا يدل على ترك طرق البدع والكفر وإتباع طريق الهدية وانتقاله من الأرض الخصبة الأرض الجدباء فهذا يدل على الخروج عن طريق الصلاح والهدى واتباع طريق البدع.

وخضراء فهذا يدل على ترك طرق البدع والكفر وإتباع طريق الهدية وانتقاله من الأرض الخصبة الأرض الجدباء فهذا يدل على الخروج عن طريق الصلاح والهدى واتباع طريق البدع. من رأى في منامه أنه ينتقل من أرض لأخرى فهذا يدل على السفر على قدر هذه المسافة أو الطلاق أو الزواج مرة أخري.

من رأى أنه يبيع أرضه وينتقل لأرض أخري فهذا يشير إلى موته القريب أو الفقر من بعد غني.

وينتقل لأرض أخري فهذا يشير إلى موته القريب أو الفقر من بعد غني. من رأى في منامه أن الأرض تبتلعه بدون خسف فهذا يشير إلى السفر بعيدا.

من حفر الأرض في المنام وأكل منها فهذا ينم عن الحصول على المال بطرق المكر والخديعة.

في المنام وأكل منها فهذا ينم عن الحصول على المال بطرق المكر والخديعة. من رأى في منامه أنه يطوي الأرض بيديه فهذا يدل على إنه سوف يملك ملكا كبيرا.

بيديه فهذا يدل على إنه سوف يملك ملكا كبيرا. من رأي أن الأرض تحدثه بالخير فسوف ينال خير الدنيا والآخرة.

تفسيرات الشر لرؤية الأرض في المنام

من رأى في منامه أن الأرض تشققت فهذا يشير إلي خروج المحرمات والمنكرات.

فهذا يشير إلي خروج المحرمات والمنكرات. من رأي في منامه أنه يملك أرض جدباء فهذا يشير إلى الزواج من امرأة عقيمة وفقيرة.

من رأي في منامه أن الأرض خسفت بيه فهذا يدل على الخروج عن طاعة الله والغفلة.

بيه فهذا يدل على الخروج عن طاعة الله والغفلة. إذا طويت الأرض من تحته فهذا يشير إلى الطلاق من زوجته أو فقدان ماله.

الأرض من تحته فهذا يشير إلى الطلاق من زوجته أو فقدان ماله. من رأي في حلمه إنه يحمل الأرض ولا يجدها ثقيلة عليه فهذا يدل على الظلم على الناس.

عليه فهذا يدل على الظلم على الناس. من رأي أن الأرض ابتلعته فهذا يشير على الخجل من موقف ما أو السفر العاجل.

فهذا يشير على الخجل من موقف ما أو السفر العاجل. من رأي أن ينفض يده من التراب فهذا يدل على الفقر.

الانزلاق من الأرض وكان صاحب الحلم مريضا فهذا يدل على الموت والدخول في التراب.

من رأي في منامه أن الأرض انشقت وخرج منها شاب بهذا يشير إلى عدو من أهل بيته وإن كان شيخا فهذا يدل على الخير والرزق سوف ينالوه وإذا لم يخرج أو يدخل شيئا بالأرض فهذا ينم عن حدوث شر قريبا, وخروج الأسد من الأرض يدل على تولي ملك ظالم.

رؤية الأرض في المنام وتفسيراتها

الأرض في المنام تدل على الزناة والفاسقين واللهو واللعب وقد يشير إلى المرأة النمامة التي لا تكتم السر, وهناك بعض المفسرين أشاروا إلى الأرض على إنها الفصاحة والجدال والعلم.

ضيق الأرض ينم عن ضيق المعيشة, وإذا كلمت الأرض الإنسان وبخته فهذا يدل على أنه يمتلك المال من مصدر حرام ويجب أن يتقي الله.

من رأي أن الأرض طويت على الناس فهذا يدل على القتال بين الناس والموت.

ومن هنا فقد ذكرنا كل التفسيرات حول رؤية الأرض في المنام.

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