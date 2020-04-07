ما هو أجمل مكان في الكويت 2020 – معلومات عامة

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تقدم موسوعة إليك عزيزي القارئ الإجابة عن تساؤل ما هو أجمل مكان في الكويت ؟ ، حيث إن الكويت تعد دولة خليجية تقع بالشرق الأوسط جنوب غرب قارة آسيا، بالركن الغربي الشمالي من الخليج العربي الذي يحدها من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها ما يقرب من ثمانية عشر ألف كيلو متر مربع، بينما بلغ تعداد سكانها وفقاً للإحصائيات الأخيرة ما يقرب من خمسة مليون نسمة، وقد سميت بذلك الاسم وفقاً لتصغير كلمة (كوت) ومعناه القلعة أو الحصن الذي تم تشيده بالقرن السابع عشر الميلادي.

تم تأسيس مدينة الكويت عام (1613م) وقد تولى الحكم بها أسرة آل صباح من فرع قبائل العتوب، وقد كان أغلب سكانها يشتغلون بالغوص على اللؤلؤ إلى جانب التجارة البحرية ما بين شبه الجزيرة العربية والهند وهو ما ساهم في تحول الكويت إلى أحد أكبر المراكز التجارية بشمال الخليج العربي كما تعد ميناء رئيسي لكلاً من بلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية ومازالت مهنة الغوص على اللؤلؤ أساس ازدهار الاقتصاد الكويتي إلى أن بدأت حقبة النفط بأول تصدير لها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الكويت دولة سياحية من الطراز الأول.

ما هو أجمل مكان في الكويت

تضم الكويت الكثير من الأماكن السياحية والممتعة التي يمكنكم زيارتها بصحبة أسركم وأصدقائكم لقضاء وقت سعيد لن يمكنكم نسيانه، وسوف نعرض أبرز تلك الأماكن في النقاط التالية:

أبراج الكويت

تتكون تلك الأبراج من أبراج ثلاثة تم بنائهم برأس ناتئ من جرف يطل على ساحل الخليج العربي، وكان الافتتاح الرسمي له عام (1979م)، وقد بلغ ارتفاع أكبر أبراجه حوالي مائة سبعة وثمانون متر، بينما الأجزاء الكروية الموجودة في أعلاه فهي تدور دورة كاملة حول نفسها كل ثلاثون دقيقة.

يوجد من بينهم برجين يضمان معدات كهربائية داخل أحد تلك الأجسام الكروية، بينما باقي الأجسام تحمل بها الماء وهو ما يساهم في توفير الإضاءة بالمساء في الأنحاء المختلفة لمدينة الكويت العاصمة.

بينما ثالث الأبراج تم تخصيصه للترفيه إذ يضم بداخله عدد كبير من المطاعم والمقاهي التي يتمتع من يزورها بأفضل أنواع الأطعمة الشهية علاوة على الاستمتاع بالنظر إلى المدينة من ذلك الارتفاع، وتبدأ أوقات العمل به منذ الثامنة صباحاً، حتى الثانية عشر ليلاً.

المسجد الكبير

يعد أكبر المساجد الموجودة في دولة الكويت وهو المسجد الرئيسي والرسمي بها، تم بنائه عام (1982م) على مساحة بلغت ما يقرب من خمسة وأربعون ألف متر مربع، يضم بداخله قاعة رئيسية يتم إقامة الصلاة بها، تتكون من مائة أربع وأربعون نافذة تم بنائها لكي تتسع لعدد من المصلين يبلغ العشرة آلاف مصلي. كما يوجد بها قاعة مخصصة للنساء تتسع لكي يصلي بها ألف مصلية.

وقد تم بناء قبة به بلغت من الارتفاع ثلاثة وأربعون متر بقطر حوالي ستة وعشرون متر كتب علها أسماء الله الحسنى وقد احتوت في تشيدها الغالبية العظمى من إجمالي مساحة المسجد الرئيسية، كما يوجد به مكتبة ضخمة بنيت على مساحة ثمانمائة وخمسون متر، كذلك يوجد به مئذنة بنيت على الطراز الأندلسي، إلى جانب غرفة شاسعة المساحة لاستقبال الزوار، وجميع أبوابه بنيت من الخشب المزين بالذهب.

أفضل الأماكن في الكويت للعوائل

الجزيرة الخضراء

تم إنشائها عام (1988م)، لتبلغ المساحة التي تم بنائها عليها ما يقرب من سبعمائة خمسة وثمانون ألف متر مربع، وتقع تحديداً وسط مياه البحر، ليربط بينها وبين الشاطئ ممر بلغ طوله حوالي مائة أربعة ثلاثون متر، وقد تم تصنيفها بجميع ما تتضمنه كونها جزيرة صناعية من الطراز الأول، كما أنها أحد نقاط الجذب السياحي الهامة لدولة الكويت لكونها أحد الواجهات البحرية المميزة.

تضم الجزيرة الخضراء عدد كبير ومتنوع من وسائل الترفيه تتيح لمن يتردد عليها قضاء وقت ممتع، ومن بين أبرز تلك الوسائل نذكر البحيرة الصناعية التي تعتمد في تغذيتها على ماء الخليج العربي من خلال حركة المد والجزر.

بالإضافة إلى البرج الذي يبلغ ارتفاعه حوالي خمسة وثلاثون متر، والكثير من المقاهي، المطاعم والملاعب الخضراء، إلى جانب مسرح واسع المساحة يتسع لأشخاص يبلغ عددها سبعمائة شخص، يعرض من خلاله أنواع مختلفة من الفنون، وكذلك قلعة للأطفال صغيرة تتيح لهم قضاء وقت ممتع وسعيد.

جزيرة فيلكا

تبعد الجزيرة عن شاطئ الخليج العربي بحوالي عشرون كيلومتر، بشمال الخليج الفارسي على وجه التحديد، وتبلغ من المساحة ما يصل إلى أربع وعشرون كيلو متر مربع وسط الخليج، وقد تم تصنيفها بكونها أماكن زيارة الجزيرة تكون في فصل الربيع حيث يكون المناخ به معتدلاً وتتفتح الأزهار في الجزيرة بما يمنحها مظهراً طبيعياً خلاباً.

على الرغم من كون المناخ والطبيعة الغالبة على دولة الكويت هو المناخ الصحراوي والذي يجعل درجات الحرارة مرتفعة بها معظم أيام العام، إلا أنها لاتزال دولة واقعة على ساحل الخليج العربي تم تصنيفها ضمن الدول السياحية الخليجية، بل ويمكن القول أنها تعد واحدة من أفضل تلك الدول وذلك يرجع إلى التطور العمراني بها، وما تم تشيده من مراكز تسوق ومنتجعات سياحية تضم الوسائل الترفيهية والأنشطة الممتعة التي تجعلها أفضل وجهة سياحية يمكنكم زيارتها والاستمتاع بقضاء أوقاتكم فيها.