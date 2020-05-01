ما هو حقن البلازما للوجه وأضراره, يمر العمر ويترك في الوجه بعض التجاعيد والندوب التي تؤثر على البشرة وتجعلها تفقد حيويتها , الأمر الذي يدفع الكثير من الناس للبحث عن طرق آمنة وفعالة لعلاج بشرتهم وإعادتها جميلة كسابق عهدها، ومن هنا اقتحمت حقن البلازما للوجه عالم التجميل وسيطرت عليه بسبب نجاحها الباهرة الذي حققته في هذا المجال.

حقن البلازما للوجه

يتساءل الكثيرين عن مصادر البلازما ومنهم من يعتقد أنها عبارة عن علاج كيميائي له الكثير من الأضرار على البشرة والجسم.

لكن الحقيقة غير ذلك، إذ أن البلازما توجد طبيعيًا في الجسم كإحدى مكونات الدم ، وهي عبارة عن سائل شفاف لزج يحمل بداخله العديد من خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

، وهي عبارة عن سائل شفاف لزج يحمل بداخله العديد من خلايا تحتوي البلازما أيضًا على ما هو ضروري للجسم من فيتامينات ومعادن، ولأن البلازما تصنع طبيعيًا في الجسم، فإنها تعد من أبرز العلاجات الآمنة والفعالة للبشرة والشعر.

ولأن البلازما تصنع طبيعيًا في الجسم، فإنها تعد من أبرز عند إجراء عملية العلاج بالبلازما، تقوم البلازما بالتغلغل والانتشار العميق داخل خلايا الجلد مما يزيد من حيوية ونشاط هذه الخلايا، وتتميز بقوامها السائل مما يسهل وصولها لجميع تجاويف الجلد وتعطي له ملمسًا ناعمًا وجميل.

طرق تحضير وحقن البلازما للوجه

فكرة العلاج بالبلازما ليست حديثة، بل كانت تستخدم منذ السبعينيات في علاج الكثير من الأمراض مثل علاج المفاصل المصابة، ولكن زاد التركيز عليها مؤخرًا بسبب تفوقها الكبير في مجالات التجميل المختلفة.

وتحضر البلازما عن طريق:

سحب عينة دم صغيرة جدًا من دم نفس المريض الذي سيتم علاجه بها، ثم إضافة مواد لمنع تجلط هذا الدم حتى لا تفسد عينة الدم.

توضع العينات في أنابيب مخصصة لها، ثم تدخل بعد ذلك في آلة خاصة تسمى بجهاز الطرد المركزي وهو ما يقوم بعدة عمليات خاصة لفصل خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء عن باقي مكونات البلازما السائلة كل على حدى.

وهو ما يقوم بعدة عمليات خاصة لفصل خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء عن باقي مكونات البلازما السائلة كل على حدى. يستغرق ذلك حوالي 15 دقيقة، حتى تصبح البلازما جاهزة لعمليات الحقن المختلفة.

طرق علاج خلايا البشرة بالبلازما

يضع الطبيب المعالج مخدر موضعي في الوجه لتجنب الشعور بالألم قبل عملية الحقن بحوالي نصف ساعة، ثم يقوم بسحب عينات البلازما من دم المريض ليعود ويحقنها في الوجه مرة أخرى.

في الوجه لتجنب الشعور بالألم قبل عملية الحقن بحوالي نصف ساعة، ثم يقوم بسحب عينات البلازما من دم المريض ليعود ويحقنها في الوجه مرة أخرى. يستخدم الطبيب أداة تتكون من عدة أبر صغيرة يمررها على البشرة كلها لتساعد في امتصاص البلازما بشكل جيد عن طريق فتح جميع مسامات البشرة.

يقوم الطبيب بإضافة بعض أنواع الفيتامينات للبلازما قبل حقنها، حتى تزيد من فاعلية العلاج، ويتم حقن سائل البلازما في الوجه بأكمله ثم تدليك الوجه لزيادة امتصاص البلازما، وقد تستغرق هذه العملية ما يقرب من 60 دقيقة.

أهم فوائد حقن البلازما للوجه

تعد البلازما من المصادر التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للبشرة، وتتلخص هذه الفوائد فيما يلي:

تساعد البلازما في تجديد خلايا الوجه لإصلاح التلف.

تساهم في إخفاء الندوب والعيوب الموجودة في البشرة، وخاصة آثار حبوب الشباب.

الموجودة في البشرة، وخاصة آثار حبوب الشباب. تجدد خلايا البشرة الموجودة حول العين مما يساهم في القضاء على آثار الهالات السوداء بها.

الموجودة حول العين مما يساهم في القضاء على آثار الهالات السوداء بها. تحمي البلازما الوجه من تأثير أشعة الشمس الضارة.

تعيد امتلاء خلايا الوجه من جديد وتجعلها أكثر نشاطًا، وتعد بذلك بديلًا صحيًا للبوتكس والفيلر.

من جديد وتجعلها أكثر نشاطًا، وتعد بذلك بديلًا صحيًا للبوتكس والفيلر. تحفز خلايا الجلد لإنتاج كميات كبيرة من الكولاجين مما يجعل البشرة أكثر حيوية.

مما يجعل البشرة أكثر حيوية. تقلل ظهور التجاعيد في البشرة من خلال ملء التجاويف، مما يساعد البشرة لاستعادة حالتها الصحية وملمسها الناعم.

في البشرة من خلال ملء التجاويف، مما يساعد البشرة لاستعادة حالتها الصحية وملمسها الناعم. من أبرز نتائج حقن البلازما أنها توحد لون البشرة وتخفي الشحوب للحصول على بشرة نضرة وبراقة.

أضرار وسلبيات حقن البلازما للوجه

تعد البلازما من العلاجات الآمنة جدًا على البشرة وذلك لأنها مادة طبيعية تستخلص من جسم المريض، لكن هناك بعض الآثار الجانبية البسيطة التي تظهر على الوجه بعد الحقن وعادة ما تختفي سريعًا مثل:

ظهور بعض الكدمات البسيطة في البشرة بعد العلاج بالبلازما.

البسيطة في البشرة بعد العلاج بالبلازما. من الممكن أن يظهر طفح جلدي في الوجه مصحوبا ببعض الحكة خاصة مع الأشخاص المصابون بالحساسية.

في الوجه مصحوبا ببعض الحكة خاصة مع الأشخاص المصابون بالحساسية. هناك بعض الحالات التي يظهر فيها تورم أو احمرار بسيط في الجلد بعد الحقن، وذلك نتيجة لاحتباس السوائل في الوجه.

إذا كان دم المريض يحتوي على بعض الفيروسات مثل الهربس فإن هناك احتمالية حدوث عدوى وإصابة البشرة.

فإن هناك احتمالية حدوث عدوى وإصابة البشرة. تحتاج عملية الحقن عادة عدة جلسات علاجية حتى تعطي النتائج المطلوبة.

قد لا تحقق البلازما نجاحًا في علاج التجاعيد العميقة وترهلات الرقبة.

دواعي استخدام حقن البلازما للوجه

هناك بعض الحالات التي تستدعي استخدام البلازما لعلاج البشرة، ومن هذه الحالات ما يلي:

الحالات التي تحتوي على ترهلات أو تجاعيد في الجلد والتي تظهر مع التقدم في السن مما يفقد الوجه نعومته وجماله.

في الجلد والتي تظهر مع التقدم في السن مما يفقد الوجه نعومته وجماله. الندوب والحفر االتي تظهر في البشرة بعد إصابتها بحب الشباب ولا تختفي بعلاجه فتترك مظهر سيء ومزعج في وجه الشباب.

االتي تظهر في البشرة بعد إصابتها بحب الشباب ولا تختفي بعلاجه فتترك مظهر سيء ومزعج في وجه الشباب. عدم توحد لون البشرة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الهالات السوداء ا لمحيطة بالعين.

لمحيطة بالعين. كما أن هناك استخدامات أخرى للبلازما مثل توريد الشفاه وزيادة كثافة شعر الرأس واللحية.

الاحتياطات اللازمة لعملية العلاج بالبلازما

يجب التوقف عن استخدام الكريمات أو الماسكات أو أي مستحضرات التجميل أخرى قبل عملية الحقن بأسبوع.

غسل الوجه بالماء الفاتر والصابون فقط قبل العلاج، وذلك للحصول على النتائج المرجوة من الحقن.

من الأفضل تجنب غسل الوجه بعد العلاج بحوالي 24 ساعة.

عدم التعرض الكثير لأشعة الشمس بعد العلاج بالبلازما.

تجنب حك الوجه أو فركه بعد البلازما.

يجب ضبط معدل السكر في الدم لدى الأشخاص المصابون بمرض السكري قبل بداية العلاج بالبلازما.

في النهاية نود أن نؤكد على أن حقن البلازما للوجه من العلاجات الأكثر فاعلية وآمنا للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة وتمكنت من تحقيق نجاحات باهرة في عالم التجميل.

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