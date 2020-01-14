ما هو مستقبل مدرب برشلونة الجديد … هل سينجح ام سيفشل …؟!

كيكي سيتين الاسم الذي اتى لمقاعد بدلاء برشلونة بشكل مفاجئ للجميع كان هناك حديث كثير حول هنري وتشافي وكومان ولكن مركب الادارة رسى في شواطئ المدرب الاسباني المغمور سيتين .

خلال ال ٢٤ ساعه الماضية سال الكثير من الحبر في مختلف وسائل الاعلام او السوشال ميديا … هناك طرف متفائل ويتوقع النجاح الباهر للمدرب لانه صاحب نهج هولندي بحت… وهناك جانب متخوف من التبديل في وسط الموسم وكذلك بدافع قل الخبرة لديه .

بعيدا عن كل نقاط التفاؤل او حتى النظرة السلبية الامور لا تقاس بهذه الطريقة اطلاقا … اي مشكلة يعاني منها الفريق يجب ان يضع الجميع يده على اساس المشكلة وعلى بيت القصيد فيها ليس التبديل هو الحل او جلب اللاعبين هو الحل او حتى وجود ادارة جديدة هو الحل … الحل في بندين الاول من انا …؟! والثاني ماذا اريد …؟!

الموضوع بكل بساطة عشاق برشلونة وادارة برشلونة وصحفي برشلونة يريدون برشلونة ٢٠٠٩ الذي يستحوذ ويقدم كرة قدم جميلة … بالتالي يجب عليهم معرفة الاجابة على السؤال التالي : من انا …؟! هل املك الامكانيات لهذا الاسلوب …؟! هل لدي الاسماء التي تصنع الفارق …؟! هل الفريق مؤهل لذلك …؟!

القصة بكل اختصار برشلونة كان يمتلك اسمين لن يمر في تاريخ كرة القدم مثلها ويكمل هذا الثنائي وجود الأسطورة ليونيل ميسي على رأس الهرم … برشلونة كان يمتلك تشافي وانيستا رحل الثنائي عن برشلونة وبقى ميسي يتيما في الملعب .

العيب ليس في الادارة او الاعبين او المدرب … العيب لا يوجد تشافي اخر في كرة القدم ولا يوجد انيستا اخر في هذا العالم … هذه حيقيقة وليست مزحة وسط برشلونة مشلول تماما منذ الرحيل ميسي لن يستطيع ان يصنع المستحيل منفردا … بالتالي المدرب الجديد او الذي ياتي من بعده هو بحاجة لاسماء تستطيع ان تصنع الفارق في خط الوسط لكي نشاهد ولو ٥٠٪ من برشلونة ٢٠٠٩

كيكي سيتين سينجح وسيقدم كرة قدم جميلة ولكن هل سيحقق بطولات …؟! هذا السؤال صعب لان البطولات تصنع في تفاصيل صغيرة جدا من المستحيل ان يتدخل فيها المدرب … ولو كان بيده لاستطاع بيب غوارديولا تحقيق الابطال مع بايرن او السيتي وهو صاحب الجيل الاسطوري في ٢٠٠٩