ما هي أنواع الجمباز

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تعرف على أنواع الجمباز وفوائده ، رياضة الجمباز أحد أنواع الرياضة الدولية التي يقوم فيها اللاعب بأداء الحركات على أحد الأجهزة الخاصة بالجمباز، ويتنافسون اللاعبين فيما بينهم، وتؤدى رياضة الجمباز في أحد الصالات الخاصة بالألعاب، كذلك تصنف لعبة الجمباز على أنها أحد اللعب الأولومبية، وبدأ ممارسة لعبة الجمباز سنة 1896 م، وهي أحد أنواع الرياضة التي يكون اعتمادها الرئيسي على الاتزان وقوة وصلابة ومرونة الجسم .

حيث يجب توفر في لاعبي الجمباز القوة والمرونة، كما يجب أن يكون الجسم رشيق ونحيف، حتى يمكنه اداء التمارين بكفاءة وبشكل أفضل، وتوجد أجهزة معينة للجمباز، وتختلف أجهزة الجمباز للأولاد عن البنات، كما تتعدد أنواع الجمباز وهذا ما يتم توضيحه في هذا المقال على موسوعة، بالإضافة إلى تناول أهم فوائد رياضة الجمباز، وأهم الاجهزة التي يستخدمها الرجال والسيدات، وأهم التمارين .

أولاً: أهم فوائد رياضة الجمباز:

تتعدد فوائد رياضة الجمباز، ويمكن التعرف على أهم تلك الفوائد من خلال ما يلي:

رياضة الجمباز تمنح الجسم القوة والحيوية والنشاط.

رياضة الجسم تزيد من قوة الجسم ومرونته.

التخلص من التعب والإرهاق العصبي والنفسي والبدني.

يعالج آلام والتهابات المفاصل والعضلات.

يحسن من صحة جسم الإنسان، ويقوي مناعة الجسم.

ثانياً: أنواع الجمباز:

تتعدد أنواع الجمباز، ويمكن التعرف على أهمها من خلال ما يلي:

الجمباز الفني: ويخص هذا النوع من الجمباز البنا، ويتم استخدام القبو، الحزام، الطابق.

الجمباز الإيقاعي: ويستخدم في هذا النوع من الجمباز الشريط الخاص بالجمباز، والكرات، وتكون المرونة أكثر في هذا النوع.

الجمباز الأيروبك، الترامبولين، الاكروباتيكي.

جمباز الفريق، حيث يتكون هذا النوع من الجمباز من 6 إلى 12 شخص.

ثالثاً: أجهزة الجمباز المستخدمة للرجال:

تتعدد أجهزة الجمباز التي يستخدمها الرجال، ويمكن التعرف على أهم تلك الأجهزة من خلال ما يلي:

1- جهاز حصان الحلق:

يتكون هذا الجهاز من اثنين قبضة مصنوعة من الخشب، وتسمى قبضة الجهاز بالحلقة، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض مائة سبع وعشرين سم، أما بالنسبة لطول الجهاز فيبلغ مائة ثلاث وستين سم، اما بالنسبة لعرض الجهاز فيبلغ ست وثلاثين سم، ويقوم ممارس لعبة الجمباز بتثبيت يديه على القبضتين، ويؤدي حركات المقص، ويقوم بتحريك رجله بحركات دائرية مع تحريك جسمه.

2- جهاز الحلق:

وهو أحد أجهزة الجمباز الخاصة بالرجال، وهو عبارة عن حلقتان تربطهما الأسلاك، وقوم ممارس لعبة الجمباز بتثبيت يده على الحلقتين، ثم يقوم بتحريك جسمه.

3- جهاز المتوازي:

هو أحد أهم أجهزة الجمباز، وهو عبارة عن عمودان خشبيان، وتبلغ المسافة التي تبعد بينهما بمقدار عرض الكتف، ويبلغ ارتفاع العمودان مائة خمس وستين سم، ويعتمد هذا الجهاز على وقوف لاعب الجمباز على يده، والقيام بالحركات المختلفة.

رابعاً: أهم أجهزة الجمباز الخاصة بالسيدات:

تتعدد أجهزة الجمباز التي تستخدمها الفتيات والسيدات، ويمكن التعرف على أهمها من خلال ما يلي:

1- جهاز عارضة التوازن:

جهاز عارضة التوازن أحد أهم أجهزة الجمباز، والجهازة عبارة عن عارضة تبلغ عرضها 10 سم، وتقوم اللاعبة بممارسة القفز، وتقوم بعمل حركات شقلبة ووثب في فترة زمنية محددة.

2- جهاز متوازي:

جهاز المتوازي عبارة على 2 قبضة مصنوعين من الخشب، يختلف ارتفاع القبضة الأولى عن الثانية عن الأرض، حيث يبلغ ارتفاع الخشبة الاولى مائتان ست وثلاثين سم، أما بالنسبة للخشبة الثانية يبلغ ارتفاعها مائة سبع وخمسين سم.

خامساً: تمارين الجمباز:

تتعدد تمارين الجمباز، ومن أهمها ما يلي: