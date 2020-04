ما هي الأسهم وأنواعها بالتفصيل عبر muhtwa.com, قد ذكرنا لكم في مقالة سابقة طريقة تداول الأسهم ووضحنا لكم إنه من أهم النصائح التي يجب على المستثمر العمل بها قبل القيام بعملية التداول هي التعرف على أنواع الأسهم والتفريق بينهم من أجل تحقيق الهدف المطلوب عند الإستثمار بالأسهم وتفادي كافة عمليات الإنهيار أو الضعف التي قد يتم التعرض لها، وسوف نستعرض لكم فيما يلي تعريف الأسهم وأنواعها بالتفصيل.

تعريف الأسهم

تقوم الشركات المساهمة الكبرى بتقسيم رأس المال الخاص بها في شكل أسهم متساوية في القيمة والنسبة وتطرحها للبيع والتداول من قبل المستثمرين بحيث يعتبر السهم سند الملكية للمستثمر كما يعبر عن نصيبه وحصته من الأرباح ورأس المال.

أنواع الأسهم

قام خبراء المال والإقتصاد بوضع تصنيف يقسم الأسهم إلى نوعين حسب طبيعتها وطريقة التداول بها وذلك بهدف تسهيل عمل المستثمرين أثناء عملية التداول، وفيما يلي سوف نرصد لكم أنواع الأسهم.

الأسهم العادية

تعتبر الأسهم العادية هي الأسهم الأكثر شيوع واستخدام في السوق المالي ويكثر الإعتماد عليها وتداولها.

تعطي الأسهم العادية للمستثمر الحق في انتخاب مجلس الإدارة حيث يحق له التصويت بصوت واحد عن كل سهم يمتلكه في الشركة.

تمنح الأسهم العادية المستثمر الحق في امتلاك حصة من الشركة إضافة إلى الحصول على جزء من الأرباح بما يتفق مع حصته من الشركة التي تقرها الأسهم.

تساهم الأسهم العادية في زيادة عوائد الشركة المالية وتحقق على المدى البعيد صعود في رأس المال.

يعيب الأسهم العادية المخاطرة حيث إنه عندما تضعف الشركة ويتم تصفيتها تتضائل فرصة أصحابها في الحصول على حقوقهم.

تتسم الأرباح التي يحصل عليها أصحاب الأسهم العادية بالتغير وعدم الثبات.

الأسهم الممتازة

يتم النظر إلى الأسهم الممتازة على إنها دين مترتب على رأس المال حيث إنه لا يحق لأصحاب هذه الأسهم التصويت على اختيار مجلس الإدارة.

تعبر هذه الأسهم أيضًا على حجم ومقدار ملكية الشخص في الشركة.

يميز الأسهم الممتازة إن الأرباح الخاصة بها ثابتة ومضمونة.

عندما تتعرض الشركة للخسارة أو يتم تصفيتها يتم منح أصحاب الأسهم الممتازة حقوقهم قبل المستثمرين الآخرين.

أنواع الأسهم الممتازة

يتم توزيع الأسهم الممتازة وتقسيمها إلى عدة أنواع:

الأسهم التراكمية: تتيح هذه الأسهم لأصحابها الحصول على الأرباح المالية في كافة الأحوال حتى في حالة التعثر حيث تتراكم العوائد على الشركة حتى يتم دفعها.

الأسهم المباشرة: هي أحد أنواع الأسهم الممتازة التي يحصل من خلالها المستثمر على عوائده بشكل مباشر دون أية مميزات إضافية.

الأسهم القابلة للتحويل: هي نوع من الأسهم الممتازة يتيح لصاحبه التبديل للأسهم العادية عند ثبات سعر السهم.

الأسهم المشاركة: هي نوع من الأسهم يتيح لصاحبه ميزة الحصول على الأرباح المعلنة إلى جانب الأرباح المشتركة أيضًا.

أسهم الإستدعاء: يعد هذا النوع من الأسهم الممتازة غير مفيد حيث يتم سحبه من المستثمرين عند انتهاء مدة صلاحيته.

أهمية الأسهم في الإستثمار

يشكل الإستثمار في الأسهم أهمية ونفع كبير يعود على المستثمرين وأصحاب الشركات حيث يجد رجال الأعمال والأشخاص العاديين في الأسهم وسيلة لتدوير أعمالهم وتحقيق عوائد مادية فيما تجد الشركة في الأسهم فرصة للحصول على مصادر تمويل إضافية تساهم في توسيع رأس المال الخاص بها.

يحقق الإستثمار في الأسهم طفرة في النمو الإقتصادي وزيادة في المبيعات والدخل.

يحقق الإستثمار في الأسهم دخل وعوائد كبيرة حتى في حالات التضخم وإرتفاع الأسعار حيث يبقى على قيمته.

تسهل عمليات بيع وشراء الأسهم حيث يمكن القيام بها بكل سهولة سواء بشكل مباشر في السوق المالي أو بشكل غير مباشر من خلال الوسيط أو عن طريق الإنترنت.

أهمية اصدار الأسهم

تقبل الشركات المساهمة على إصدار الأسهم في الأسواق المالية الأساسية من أجل اكتتابها وإدراجها وذلك لكي تحقق عدة منافع منها:

تحقيق مستوى معين من السيولة المادية في الشركة بحيث يتم الإعتماد عليها لمواجهة المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة في المستقبل.

مساعدة الشركات والمؤسسات الكبرى في تمويل المشروعات الإستثمارية.

يزيد اصدار الأسهم من رأس مال الشركة ويبقي على مكانتها في السوق.

يساعد اصدار الأسهم في المشاركة في رأس مال الشركات المنافسة والتعرف على خططهم التوسعية.

عرضا لكم أنواع الأسهم، للمزيد من الإستفسارات؛ يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليق أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.

