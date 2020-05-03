ما هي الريمونتادا الأفضل في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟
تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة كبيرة من قبل باريس سان جيرمان في أولد ترافورد في مباراة الذهاب من دور الستة عشر الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ٢٠١٨-٢٠١٩.
على الرغم من أن نيمار كان غائباً عن العاصمي الفرنسي ، إلا أن كيليان مبابي أدار المباراة وكان اليونايتد محظوظًا ليخرج بهزيمة ٢-٠، ومما جعل الأمر أسوأ البطاقة الحمراء المتأخرة لبول بوجبا.
لكن في حين أن ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو لم يذهلا الجميع بادائهم معًا دائماً ، فقد كانوا في بعض الأحيان ثنائيين مخيفين.
كانت هذه المباراة واحدًة منهم ، وكان البلجيكي هو الذي أعطى أملًا لليونايتد من خلال هدفين في الشوط الأول.
تم استدعاء تاهيث تشونج وماسون جرينوود من مقاعد البدلاء ، وأبقى أولي جونار سواشاير على إيمانه بالشباب على غرار تجربة جانلويجي بوفون وتياجو سيلفا وداني ألفيس.
في الدقيقة ٨٩ ، سدد ديوجو دالوت تسديدة بعيدة تصدى لها بريسلن كيمبيمبي لتخرج الكرة لضربة ركنية – و تم الإحتكام للـ VAR لإتخاذ القرار وبعد وقت من المداولات ، مُنح الفريق الضيف ركلة جزاء في الدقيقة ٩٤.
راشفورد ، الذي لا يزال ٢١ عامًا فقط ، صعد ضد حارس مرمى رائع طوال الوقت ولعب ركلة الجزاء في الزاوية العلوية اليسرى. و كما توقع مشجعي مانشستر يونايتد، عادت الأوقات الجيدة.