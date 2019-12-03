ما هي عاصمة اذربيجان وابرز المعلومات عنها – معلومات عامة

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يتردد كثيراً التساؤل حول ما هي عاصمة اذربيجان تلك الدولة الواقعة شرق القوقاز التابعة للاتحاد السوفيتي منذ عام (1936م)، وقد قامت بالإعلان عن استقلالها عام (1991م)، حيث تم تقدير مساحتها بما يعادل (86.600) كيلومتراً مربعاً، بينما بلغ عدد السكان وفقاً لإحصائيات عام (2018) حوالي (9،942،000) نسمة.

ويرجع تسميتها بذلك الاسم نسبةً للقائد العسكري (أتروبيتس) حينما كان يقود جيش الأسكندر المقدوني وبعد قيامه بضم تلك البلدة لحكمه جعل قائد جيشه حاكماً عليها، تعرفوا معنا في المقال التالي عبر موسوعة عن عاصمتها و ديانتها، لغتها، والعملة المستخدمة بها.

عاصمة اذربيجان

مدينة باكو هي عاصمة أذربيجان وأكبر مدنها من حيث المساحة وكذلك أكبر المدن المطلة على بحر قزوين، وموقعها تحديداً في القسم الجنوبي الواقع بشاطئ شبه جزيرة آبشوران.

تعد باكو هي المركز المالي و الإداري والثقافي والتجاري لأذربيجان، وكذلك فهي مركز النقل بها.

المصدر الأول الذي يقوم عليه اقتصاد باكو هو البترول وقيامها بإنتاجه ومعالجته، وكذلك تصنيع المواد الكيميائية والآلات الكهربائية.

هي مدينة متقدمة من حيث التجارة والصناعة والتعليم، تتضمن العديد من المراكز الثقافية التعليمية مثل المتاحف والمسارح، المدارس والجامعات.

تتضمن أذربيجان العديد من المعالم السياحية التي تعد مزاراً مفضلاً لدى الكثير من زوارها، حيث أثبتت الدراسات والدلائل التاريخية أنها كانت مأهولة بالسكان منذ القدم، وقد خلفوا ورائهم ومن جاء بعدهم العديد من الآثار نعرض بعضاً منهم في الفقرة التالية:

المعالم السياحية في باكو

أبراج الشعلة: ثلاثة من ناطحات السحاب شديدة الارتفاع تم بنائها عام ألفين واثنتي عشر وقد بنيت بأسلوب معماري فريد وفقاً للطراز الحديث.

ثلاثة من ناطحات السحاب شديدة الارتفاع تم بنائها عام ألفين واثنتي عشر وقد بنيت بأسلوب معماري فريد وفقاً للطراز الحديث. قصر الشروانشاهيين: منذ القرن الثامن عشر الميلادي تمت السيطرة من قبل حكام شروان واتخذوا من ذلك القصر مقراً لهم وقد تم تجديده عام ألفين وثلاثة ميلادية.

منذ القرن الثامن عشر الميلادي تمت السيطرة من قبل حكام شروان واتخذوا من ذلك القصر مقراً لهم وقد تم تجديده عام ألفين وثلاثة ميلادية. برج العذراء: هناك اعتقاد يرى أنه قد تم بنائه منذ القدم، يبلغ طوله تسعة وعشرون متراً.

هناك اعتقاد يرى أنه قد تم بنائه منذ القدم، يبلغ طوله تسعة وعشرون متراً. ساحة النوافير: ساحة شديدة الجاذبية والتصميم الرقيق تضم مجموعة من النوافير المائية الرائعة و يقع موقعها وسط المدينة.

المعالم السياحية في قوبا

تعد قوبا مركز صناعة السجاد في أذربيجان وقد تم عرض مجموعة من السجاد الذي تمت صناعه في مصانع قوبا لنسجه في متحف المتروبوليتان بنيويورك في الفترة الحالية ترجع صناعته إلى عام (1712م).

حديقة نظامي: تتميز بطبيعتها المفعمة بالزروع الخضراء والطبيعة الساحرة الخلابة، يلتقي بها الرجال من البلدة المشتهرون بارتداء القبعات المسطحة لشرب الشاي والتنافس في لعب الدومينوز.

تتميز بطبيعتها المفعمة بالزروع الخضراء والطبيعة الساحرة الخلابة، يلتقي بها الرجال من البلدة المشتهرون بارتداء القبعات المسطحة لشرب الشاي والتنافس في لعب الدومينوز. مسجد سكينة خانم: تم بنائه عام (1854م) بأمر من زوجة (باكايخانوف) الكاتب والعالم الأذربيجاني المعروف وكان ذلك بعد وفاته لإحياء ذكراه، ويعد من أهم المزارات السياحية في أذربيجان.

اللغة الرسمية لديهم هي الأذربيجانية المندرجة تحت قائمة اللغات التركية، وتعد هي لغة حديث أهل جنوب غرب آسيا، كما تنقسم إلى نوعين أحدهما الأذربيجانية الجنوبية والثانية الشمالية.

تنقسم الأذربيجانية إلى العديد من اللهجات مثل الكاشكاي، الخلج التركية، و السلجوق.

الديانة السائدة والرسمية في أذربيجان هي الإسلامية غالبيتهم العظمى من المسلمون الشيعة، والباقي منهم متبعون السنة النبوية ويقال إن هذا الانقسام لا يؤثر في مسألة كونها بلد إسلامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقد ترتب على انهيار الاتحاد السوفيتي والحالة السياسية والعسكرية بها إلى دخول الأذربيجان إلى ديانات أخرى نتيجة فتح الحدود أمام الأجانب وذلك في عام (1980م)، ولكن من تخلى عن الديانة الإسلامية هم قلة قليلة.

أما فيما يتعلق بالعملة المستخدمة في أذربيجان فهي المانات الأذربيجاني وينقسم الواحد منه إلى مئة قسم من فئة فرعية نقدية تعرف بالجوبيك، ويتم إصدارها من قبل البنك الوطني الأذربيجاني إلى جانب قيامه بالإشراف على السياسة المالية والنقدية.