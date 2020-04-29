ما هي عاصمة المغرب – موقع محتوى

اسم عاصمة المملكة المغربية من خلال موقع Muhtwa.com. المملكة المغربية من الدول الافريقية ذات الحضارات القديمة، فإذا نظرت في تاريخها ستجد انها موجودة في فترة ما قبل التاريخ. ولكن هل تساءلت يوماً عن عاصمة المغرب ماذا تكون؟ في هذا المقال سنساعدك على التعرف أكثر عن العاصمة ومعالمها السياحية.

عاصمة المغرب

الرباط هي عاصمة المملكة المغربية ، وتقع في جهة الرباط سلا القنيطرة.

، وتقع في جهة الرباط سلا القنيطرة. تطل العاصمة الرباط على ساحل المحيط الأطلسي، ويفصلها عن سلا المدينة القديمة مصب نهر ابي رقراق.

يعود تأسيس العاصمة الحالية الى الفترة الوسطى للقرن الثاني عشر.

فازت العاصمة عام 2013 بالتصنيف الثاني على مستوى العالم في استقصاء قامت به قناة CNN عن أحسن الأماكن السياحية حول العالم.

معلومات عن المملكة المغربية

تقع المملكة المغربية في الجزء الشمالي الغربي للقارة الإفريقية ، في جهة الشمال تطل المملكة على البحر الأبيض المتوسط، أما من الناحية الغربية فهي تطل على المحيط الأطلسي.

، في جهة الشمال تطل المملكة على البحر الأبيض المتوسط، أما من الناحية الغربية فهي تطل على المحيط الأطلسي. يحيط بالمملكة من جهة الشرق دولة الجزائر ، ومن الجنوب الجمهورية الموريتانية الإسلامية .

، ومن الجنوب . تتكون المملكة المغربية من أثني عشر جهة، منقسمين الى اثنين وستين مقاطعة ومحافظة.

منقسمين الى اثنين وستين مقاطعة ومحافظة. اللغات الرسمية للمملكة المغربية هم اللغة العربية واللغة الامازيغية، اللغة العربية تستخدم بنوعين، اللغة العربية الفصحى، واللغة العربية باللهجة المغربية.

سبب تسمية العاصمة بهذا الاسم

كانت مدينة الرباط تعرف في البداية باسم المهدية ، وذلك بسبب التشابه الكبير في مبانيها المطلة على المياه، ما بينها وبين مدينة المهدية الواقعة في تونس.

، وذلك بسبب التشابه الكبير في مبانيها المطلة على المياه، ما بينها وبين مدينة المهدية الواقعة في تونس. الرباط لغوياً تعني اما الحصن، او مكان مرابطة الجيش ، وفي الحالتين هي تصلح لسبب تسمية العاصمة بهذا الاسم.

، وفي الحالتين هي تصلح لسبب تسمية العاصمة بهذا الاسم. في عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي كانت الرباط نقطة تجمع الجيوش الغازية، وعندما جاء من بعده ابنه الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي سماها برباط الفتح.

كانت الرباط نقطة تجمع الجيوش الغازية، وعندما جاء من بعده ابنه سماها بعد ذلك، ومع الأيام، تم إزالة كلمة الفتح وأصبحت باسمها الحالي، العاصمة، مدينة الرباط.

التقسيمات الإدارية لعاصمة المغرب

يتكون وسط المدينة من ثلاثة أجزاء وهم: المدينة القديمة ، المحيط الأطلسي ومنطقة الوداية والحسن.

، المحيط الأطلسي ومنطقة الوداية والحسن. من الناحية الغربية ، توجد سلسلة من الأحياء على طول الواجهة المائية.

، توجد سلسلة من الأحياء على طول الواجهة المائية. من الناحية الشرقية ، توجد منطقة مابيلا بطول منطقة أبي رقراق.

، توجد منطقة مابيلا بطول منطقة أبي رقراق. في المنطقة ما بين الناحية الشمالية والناحية الجنوبية توجد ثلاثة أحياء يعيش فيها الطبقات الغنية والمتوسطة، وحي واحد منهم يخص الأغنياء فقط.

توجد ثلاثة أحياء يعيش فيها الطبقات الغنية والمتوسطة، وحي واحد منهم يخص الأغنياء فقط. توجد منطقة أخرى تسمى السويسي، ولكنها تعد من ضواحي العاصمة.

كم يبلغ عدد سكان عاصمة المغرب

حسب آخر إحصاء منشورة من المملكة عام 2014 فإن عدد سكان العاصمة الرباط بلغ خمسة مئة وسبعة وسبعين ألف وثمانية وسبعة وعشرين نسمة.

كيف يبدو المناخ في عاصمة المغرب

يوصف المناخ في العاصمة الرباط بكونه معتدل الى حداً ما في أغلب الأوقات ، فمتوسط درجات الحرارة في الصيف هو خمسة وعشرون درجة مئوية، وفي الشتاء سبعة عشر درجة مئوية.

، فمتوسط درجات الحرارة في الصيف هو خمسة وعشرون درجة مئوية، وفي الشتاء سبعة عشر درجة مئوية. الا ان هذا لا ينفي انه وفي بعض الأوقات تصل درجات الحرارة الى ما تحت الصفر وتتساقط الثلوج.

معالم سياحية في عاصمة المغرب

متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر: هو أحد المتاحف الوطنية، ويعود افتتاحه الى عام 2014.

يحتوي المتحف على أعمال فنية لفنانين مغاربة معاصرين، يزيد عن مئتي عمل فني.

المسجد الأعظم: يقع المسجد في منطقة سلا القريبة من العاصمة الرباط على مساحة تقدر بحوالي خمسة آلاف وسبعين متر مربع.

يصنف كونه ثلاث أكبر مسجد في المملكة المغربية.

يعود بناء المسجد الى الفترة ما بين عامي 1028 م و1029م، الا أنه ليس المبنى الحالي.

تعرض المسجد واقواسه التسعة للهدف والبناء عدة مرات، أحدها كانت بسبب قصف عام 1851 على يد الحكومة الفرنسية.

صومعة حسان: من الأماكن الموجودة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1995.

يعود تشيد الصومعة أو البرج إلى فترة حكم دولة الموحدين، أي ما بين عامي 1121 م و 1269.

كان الهدف من إنشائها أن تكون مسجدا، إلا أن العمل به توقف بعد وفاة مؤسسه السلطان يعقوب المنصور الموحدي.

تعرض المبنى غير المكتمل للاندثار ولم يتبقى منه الى البرج بسبب الزلزال الذي ضرب الرباط عام 1755 م.

حديقة الحيوان الوطنية: تقع الحديقة على مساحة خمسمائة ألف متر مربع، وتم افتتاحها في عام 2012.

على مدار الأعوام التالية قامت الحديقة باستقدام أنواع عديدة من الحيوانات. ففي عام 2017 تم تسجيل مئة وتسعين نوع من الحيوانات، بإجمالي ألفين حيوان.

تضم الحديقة خمسة مناطق بخمسة تصاميم تحاكي أماكن مختلفة وهي: منطقة الصحراء، منطقة الغابة الاستوائية، منطقة جبال الاطلس، منطقة السافانا وأخيراً منطقة المناطق الرطبة.

قصبة الاوداية: هي منطقة تاريخية تعود الى القرن الثاني عشر، تقع على الناحية الغربية لنهر أبي رقراق، وتضم حي سكني وموقع سياحي.

يعود تاريخ تأسيس القصبة الى فترة حكم المرابطين، حينها كانت تستخدم كحصن لمحاربة قبائل البراغواطية، وهم يتبعون الامارات الامازيغية.

بعد ذلك بعدة سنوات، في العصر العلوي، قاموا بإضافة بعدة التغييرات وترميم ما يحتاج الى ذلك.