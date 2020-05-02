ما هي مدينة التلال السبع – معلومات عامة

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ما هي مدينة التلال السبع ذلك السؤال هو ما يدور حوله مقالنا التالي وسوف نقدم لكم الإجابة في موسوعة إذ يوجد مدينة قد بنيت فوق سبعة تلال مما جعلها تعرف بذلك الاسم وقد بحث الكثيرون حول اسم تلك المدينة ممن هم مهتمون بالسياحة والتعرف على معلومات حول البلدان والمدن حول العالم وأشهر المعالم السياحية لكل منها، لذلك نوضح لكم المقصود بمدينة التلال السبع وأبرز المعلومات الخاصة بها.

ما هي مدينة التلال السبع

هي مدينة روما الإيطالية الواقعة في الجزء الغربي الأوسط من شبه جزيرة إيطاليا، وهي عاصمة إيطاليا التي بلغ عدد سكانها ما يزيد عن ثلاث مليون نسمة، بينما المساحة الإجمالية للمدينة بلغت ما يقرب من (1،285) ألف كيلو متر مربع، وقد تم تصنيفها من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي أنها رابع أكبر لمدن من حيث عدد السكان.

أشارت الأساطير والقصص التاريخية أن مؤسس مدينة روما هو الإمبراطور (رومولوس) وكان ذلك عام (713) قبل الميلاد بينما أصولها تعود إلى تاريخ سابق لذلك فقد كان الفضل في تأسيسها يعود إلى تجارة الرماح التي كانت تعبر في طريقها إلى الساحل من نهر التيبر مارة بالقرب من السبع تلال التي قد بنيت عليها المدينة.

وهناك معتقد أن مدينة روما كان حكامها هم ملوك الإتروسكي وعقب ذلك تم استبدالها من قبل الملوك بجمهورية رومانية تم توسعتها إلى البحر الأبيض المتوسط، وبعد حكم الإمبراطور أغسطس أصبح من يحكمها أباطرة حتى توفي أغسطس في العام الرابع عشر قبل الميلاد، وفي تلك الفترة صارت روما مركزاً للإمبراطورية الرومانية كما أصبحت مركزاً حضارياً ذو أهمية عظيمة للعالم من حولها.

ما هي التلال

يرجع السبب وراء تسميتها بذلك إلى أن مدينة روما القديمة واقعة أعلى سبع تلال، إذ تم بناء مدينة رومولوس التاريخية أعلى هضبة بالاتين، حيث كان الهدف من بناء روما هكذا تسهيل عملية الدفاع عن المدينة كذلك وفرض السيطرة التامة على نهر التيبر وضفافه، بينما الستة تلال الباقية فهي (هضبة أفنتين، هضبة كايلان، هضبة إسكيلين، هضبة فيمينال، هضبة كيرينال، وهضبة كابيتولين).

وقد استمدت تلك التلال أهميتها من الأديان القديمة والثقافات السابقة فقد كان للأماكن المرتفعة مكانة مقدسة وقدسية عظيمة حيث كانت تستخدم من أجل العبادة وبها يتم تقديم الأضحيات والقرابين للآلهة في تعبير من أهل روما القديمة على مدى إخلاصهم في العبادة.

أشهر معالم روما السياحية

تضم مدينة روما العديد من المعالم الأثرية والتاريخية التي تعد عامل هام من معالك جذب السياح من جميع أنحاء العالم إليها، نذكر منها التالي:

الكولوسيوم: هو مدرج قديم ترجع بدايات بنائه وتشيده إلى عام (72م) وكان ذلك في عهد الإمبراطور فسبازيان، وظلت عملية البناء مستمرة أعوام كثيرة حتى تم الانتهاء منها عام (80م) بعهد الامبراطور تيتوس ابنه، ولحق ذلك العديد من عمليات الترميم، ويقع تحديداً شرق المنتدى الروماني، وكان لتصميمه العملي الفضل في احتوائه على ثمانين قوس يسمح لأكثر من خمسة وخمسون ألف مشاهد بالدخول إليه، كما بلغ طوله 188 متراً، وعرضه 165 متراً.

البانثيون: هو واحد من المعابد الرومانية التي تم تكريسها لعبادة كافة الآلهة الوثنية الرومانية قام الإمبراطور هادريان ببنائه ما بين عامي (118م)، و(125م) ليكون بديلاً لمعبد ماركوس فيبسانيوس أغريبا الذي كان قد تم بناؤه عام (27 قبل الميلاد) الذي كان قد احترق عن آخره عام (80 قبل الميلاد)، وبدأ البانثيون يستخدم ككنيسة منذ عام (608م)، ويعد أكثر المتاحف المعمارية تميزاً حول العالم لتكونه من أقواس ذات صنع رائع.

الجدير بالذكر أن مدينة عَمان وهي عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية وأكبر مدينة بها من حيث المساحة يطلق عليها كذلك مدينة التلال السبع وتعرف بـ(فيلادلفيا القديمة) التي تم بنائها على تلال وجبال سبع وهي (جبل الجوفة، جبل القلعة، جبل التاج، جبل النصر، جبل الحُسين، جبل عَمان، وجبل اللويبدة)، والتي تتضمن العديد من المعالم السياحية أشهرها الساحة الهاشمية، المسرح الروماني، وجبل القلعة.

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