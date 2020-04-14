ما وراء المنطق – كيف يفوز ريال مدريد بالبطولات؟ تشافي: بالحظ

«ما وراء المنطق» سلسلة مقالات تسلط الضوء على الأفكار غير الواقعية المنتشرة بين جمهور كرة القدم.

في عالم صار التعبير عن الرأي أمر سهل والتواصل بين الجميع بكبسة زر انتشرت الشائعات مثل النار في الهشيم وترسخت بعض القناعات وأصبحت الكذبة نكتة والنكتة حقيقة والكوميك أبلغ من أي أخبار.

البحث صار عن أكثر ما يجلب المتابعات وأفضل ما يفعله المرء ليتفاعل معه القراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا مانع إذًا من اختلاق تصريح للاعب يقلل من آخر أو إحصائية لا أساس لها من الصحة أو حتى المنطق.

قد يكون الأمر مجرد سخرية، ولكن مثل هذه الأمور تترسخ وتستمر وتصير جزءً من تاريخ اللعبة لبعض الجمهور، ولا تندهش حينما تجد مشجعًا يهلل لموقف حدث منذ 10 سنوات لكنّه صراحة كان كذبة وجدت البيئة الخصبة للنمو للتحول لأحد الحقائق البارزة.

ليس فقط التصريحات، أحيانًا الكذبة تكون تحليلًا، أو استرسالًا في الحديث عن أخطاء تحكيمية – ربما – غير موجودة، أو حتى الدخول في اتهامات غير منطقية وإيمان كامل بنظرية المؤامرة، وكثير من هذه الأمور التي تستمر في ملاحقة فريق ما أو لاعب ما حتى نهاية العمر.

ولكن الأسوأ حينما تأتي هذه التحليلات من لاعب أسطوري بحجم تشافي هيرنانديز ليخرج بصورة واضحة معلنًا أنّ ريال مدريد حقق عددًا من الألقاب في الأبطال كثيرًا بمساعدة الحظ بينما برشلونة لا يحدث له ذلك.

هل هذا الجدل حقيقي؟ هل يفوزريال مدريد بالبطولات بالحظ والتحكيم بينما برشلونة ليس كذلك؟