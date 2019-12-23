المشهد اليمني

مباحثات إيرانية عمانية بشأن اليمن والتوترات في المنطقة

23 ديسمبر، 2019
0
المشهد اليمني

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة مفاجئة، لم يتم التنسيق أو الإعلان عنها مسبقاً.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أنه وفي” إطار المشاورات المستمرة بين إيران وسلطنة عمان، توجه وزير الخارجية إلى مسقط”.
ولم تذكر الخارجية الإيرانية أي معلومات حول الزيارة، لكن يتوقع أن تكون الزيارة في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين كل من طهران والرياض وواشنطن.
ومن المتوقع أن يبحث ظريف في مسقط أيضا، موضوع الحرب في اليمن والتوتر في الخليج.
زيارة ظريف إلى السلطنة تأتي بعد زيارة قام بها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران مطلع ديسمبر الجاري.
وكان بن علوي قد كشف أثناء لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، إن هناك “مؤشرات تبعث على الأمل لحل الأزمة اليمنية”.
ودعا بن علوي خلال لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين إلى “مؤتمر حوار شامل وواسع بحضور الدول المعنية” في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية العماني، إن “الظروف الراهنة تستدعي إجراء الحوار والتفاهم بين هذه الدول”.
وتقود سلطنة عمان، في الشهور الثلاثة الأخيرة، جهود جبارة لحل الخلافات الخليجية البينية، وتسعى لإيجاد اتفاق لإيقاف الحرب في اليمن .

أخبار ذات صلة

الوسوم
إيرانية المنطقة اليمن بشأن عمانية في مباحثات والتوترات

إقرا أيضا

Photo of إعلان هام من البنك المركزي اليمني لتجار المشتقات النفطية والسلع الغذائية

إعلان هام من البنك المركزي اليمني لتجار المشتقات النفطية والسلع الغذائية

23 ديسمبر، 2019
Photo of أول تعليق من أوكسفام بعد استهداف مبنى المنظمة في الضالع 

أول تعليق من أوكسفام بعد استهداف مبنى المنظمة في الضالع 

23 ديسمبر، 2019
Photo of مسؤول يمني يهاجم عيدروس الزبيدي ويصفه بالمتمرد

مسؤول يمني يهاجم عيدروس الزبيدي ويصفه بالمتمرد

23 ديسمبر، 2019
Photo of تحسباً لعملية كبيرة.. تحركات مربية لضباط في الحرس الثوري الايراني في محافظة الحديدة

تحسباً لعملية كبيرة.. تحركات مربية لضباط في الحرس الثوري الايراني في محافظة الحديدة

23 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق