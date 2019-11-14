المشهد اليمني

مباحثات رسمية مع عمان بشأن تسهيل عبور اليمنيين عبر السلطنة

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 7 دقائق
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المشهد اليمني

بحث سفير اليمن في مسقط الدكتور خالد بن شطيف اليوم مع رئيس الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية العمانية مبارك الهنائي أوضاع اليمنيين المقيمين في السلطنة وتسهيل إجراءات العبور لليمنيين عبر عمان.

وثمن السفير مواقف سلطنة عمان ومسانداتها لليمن في هذه الظروف الصعبة وما تقدمه من تسهيلات لليمنيين الذين يرغبون بالسفر من وإلى اليمن عبر الأراضي العمانية.

بدوره أكد السفير الهنائي على عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وحرص الدائرة القنصلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع السفارة اليمنية بمسقط في القضايا المتعلقة بالشأن القنصلي.

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المشهد اليمني

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