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مباحثات روسية بريطانية بشأن وضع اليمن

الموقع بوست الموقع بوست منذ 6 دقائق
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مباحثات روسية بريطانية بشأن وضع اليمن

مباحثات روسية بريطانية بشأن وضع اليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أمس الجمعة، مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي ديفيد كوري، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتسوية النزاعات، بما في ذلك اليمن وليبيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الشأن: “تم خلال الحديث بحث المسائل الراهنة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مسألة التعاون الدولي الفعال في تسوية الأزمات في ليبيا واليمن، والنزاعات الإقليمية الأخرى”، وفقا لما أوردته سبوتنيك الروسية.

وتشهد الساحة اليمنية، منذ قرابة خمس سنوات، معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” الحوثية وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوماً بتحالف عسكري يضم دولاً عربية وإسلامية تقوده السعودية، من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.

وبالمقابل تنفذ جماعة الحوثي  هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وبصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.



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