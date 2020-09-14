مباحثات هاتفية بين السعودية وأربع دول عربية حول اليمن

أجرت السعودية مباحثات هاتفية منفصلة مع مصر والإمارات والبحرين وجيبوتي، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة ولاسيما ما يتعلق بالشأن اليمني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير أجرى اتصالات هاتفية بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني.

كما أجرى الجبير اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وبحث المستجدات في المنطقة لا سيما الشأن اليمني.

أيضا أجرى الجبير اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية المصري سامح شكري، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً ما يتعلق بالشأن اليمني.

الملفات نفسها أيضا تصدرت مباحثات هاتفية أجراها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية مع وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف.

وأجرى الجبير أيضا اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية اليمن محمد الحضرمي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وبحث المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.