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مباحث التموين تضبط مصنعا عشوائيا لإعادة تعبئة السكر والتلاعب بالاوزان بشرق النيل

5 مايو، 2020
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مباحث التموين تضبط مصنعا عشوائيا لإعادة تعبئة السكر والتلاعب بالاوزان بشرق النيل

السودان اليوم:
تمكنت إدارة مباحث التموين من ضبط عدد (804) جوال سكر بمصنع عشوائي بمنزل بمنطقة الشيخ الأمين بشرق النيل .

وقال اللواء طارق الرشيد مدير إدارة التموين في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان هذة الضبطية جاءت أثر توفر معلومات لغرفة المعلومات بادارته عن وجود منزل بشرق النيل يستخدم لإعادة تعبئة سلعة السكر خارج الأطر القانونية ومخالفا المقاييس والموازيين حيث تم انتداب فريق متخصص للتقصي والقبض علي المتورطين حيث تمكن الفريق من تحديد مكان المنزل الذي يستخدم كمصنع لإعادة تعبئة سلعة السكر والتلاعب بالاوزان، وتمكن الفريق من ضبط المتهم الرئيس وضُبط وبحوزته عدد 700 جوال سكر زنة 50 كيلو وعدد57 جوال زنة 5 كيلو وعدد 47 جوال زنة 10 كيلو، الى جانب ضبط ماكينة خياطة لإعادة تعبئة الجوالات وميزان كهربائي وادوات تستخدم للتعبئة وجوالات فارغة مختلفة الأوزان.

واضاف اللواء الرشيد انه تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 3 طوارئ والمادة 74 من القانون الجنائي .
وأكد اللواء الرشيد عزم وتصميم ادارته علي منع التلاعب وتهريب السلع الإستراتيجية وتقديم المتورطين للعدالة مناشدا المواطنين التبليغ عن اي نشاط مخالف للقانون ويضر بالأمن والسلامة العامة وإقتصاد البلاد .

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التموين السكر النيل بالاوزان بشرق تضبط تعبئة عشوائيا لإعادة مباحث مصنعا والتلاعب

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