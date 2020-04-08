مبادرات جنوبية تنفذ حملة توعوية لألوية الدعم والإسناد بالعاصمة عدن



قام فريق صناع السلام بالشراكة مع مبادرة شباب فاعل بالنزول الى معسكر ألوية الدعم والإسناد بالعاصمة عدن والقيام بحملة توعوية لإدارات اللواء بخصوص فيروس كورونا.

وتطرق فريق المبادرة إلى إعطاء لمحة تعريفية للضباط والأفراد عن فيروس كورونا وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه كما قام الفريق بتوزيع برشورات وملصقات توعوية عن فيروس كورونا.

وأعرب الأفراد والضباط في إدارة ألوية الدعم والإسناد عن شكرهم لما يقوم به شباب الجنوب من جهود ذاتية تهدف الى توعوية المواطنين في الجنوب مدنيين وعسكريين بمخاطر فيروس كورونا والذي تسبب بإزهاق أرواح الالاف على مستوى العالم.



