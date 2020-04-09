عدن الغد

مبادرات شبابية تنفذ حملة توعوية في الوية الدعم والاسناد

9 أبريل، 2020
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مبادرات شبابية تنفذ حملة توعوية في الوية الدعم والاسناد

قام فريق صناع السلام بالشراكة مع مبادرة شباب فاعل بالنزول الى معسكر الوية الدعم والإسناد والقيام بحملة توعوية لإدارات اللواء بخصوص فيروس كورونا.
وقام فريق المبادرة بإعطاء لمحة عن فيروس كورونا وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه كما قام الفريق بتوزيع برشورات وملصقات توعوية عن فيروس كورونا.
وأعرب أفراد وضباط اللواء عن شكرهم لما يقوم به الشباب من جهود توعوية تعرف المواطنين بمخاطر فيروس كورونا والذي تسبب بإزهاق أرواح الالاف على مستوى العالم.

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الدعم الوية تنفذ توعوية حملة شبابية في مبادرات والاسناد

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