مبادرة أبواب الخير تدشن مشروع افطار الصائم بلحج

دشنت مبادرة أبواب الخير عصر اليوم اول ايام شهر رمضان المبارك مشروع افطار الصائم في محافظة لحج

وفي التدشين وضحت الدكتورة امميه فضل رئيس مباردة أبواب الخير في محافظة لحج بأن اليوم يتم تدشين مشروع افطار الصائم في المحافظة و يستهدف الخطوط الرئيسية التي تربط طريق لحج -عدن- الضالع .

واضافت الدكتورة اميمه فضل بأنه مشروع افطار الصائم سوف يستهدف كذلك مستشفى ابن خلدون العام الطرق العامة الرئيسيه بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.

ومن زاوية أخرى اكدات رئيس مبادرة أبواب الخير بأن سوف تقوم مبادرة أبواب الخير بتوزيع كسوة العيد الايتام والأسر الفقيرة المعدمه في عدد من مناطق المحافظة.

ويأتي تنفيذ هذا مشروع افطار الصائم تزامن مع الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المبادرة في عدد من المجالات في المحافظة بشكل مستمر.

*من يوسف الفقيه

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