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مبادرة “أنت وطن” تنفذ نزول ميداني بتوزيع المياه للنقاط والدوريات الأمنية بسيئون

11 أبريل، 2020
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مبادرة "أنت وطن" تنفذ نزول ميداني بتوزيع المياه للنقاط والدوريات الأمنية بسيئون

نفذت مبادرة أنت وطن نزول ميداني مساء اليوم أثناء حظر التجوال الذي أعلن عنه محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني بتوزيع المياه المعدنية للنقاط والدوريات الأمنية والعسكرية في مدينة سيئون.
ويأتي هذا النشاط التي نفذته المبادرة ضمن مساهمتها مع مكتب الصحة بالوادي والصحراء والسلطة المحلية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
هذا وفي وقت سابق نفذت المبادرة بعد ظهر يوم الجمعة قبل بدء الحظر بساعات حملة تعقيم سوق الصيد المركزي بإشراف من مكتب الصحة بالوادي والصحراء.

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