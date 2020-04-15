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مبادرة “سلامتك” الخيرية تدشن حملة التوعية ضد فيروس كورونا بمنطقة المخزن بمديرية خنفر

15 أبريل، 2020
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مبادرة "سلامتك" الخيرية تدشن حملة التوعية ضد فيروس كورونا بمنطقة المخزن بمديرية خنفر

دشنت صباح اليوم مبادرة “سلامتك” الخيرية الحملة التوعوية والأرشادية ضد فيروس كورونا بمنطقة المخزن بمديرية خنفر.
وخلال الحملة قام فريق مبادرة “سلامتك” بالنزول الميداني لشوارع منطقة المخزن والمنازل وتوعية المواطنين عبر توزيع البرشورات والملصات التوعوية.
وأوضحت رئيسة المبادرة أ. “سعيدة الدوبي” أن الحملة التوعية تستهدف منطقة “المخزن” وستغطي جميع المنازل حسب أمكانيات المبادرة.
وأضافت بالقول دور فريق المبادرة والكادر التوعوي بتوعية المواطنين عن أهمية الألتزام بالأجراءات الأحترازية والوقاية من فيروس كورونا.
معبرة عن شكرها لمركز “وطن” للتنمية البشرية لدعم المبادرة وأهتمامهم الجاد بتوصيل الأمكانيات المتاحة لديهم.
مختتمة حديثها مبادرة “سلامتك” تأتي لخدمة مجتمعها بمنطقة المخزن متمنية التوفيق للفريق التوعية.
فيما أشاد مدير مدرسة عمار بن ياسر أ. “خالد حسين” بالجهود الذاتية التي يبذلها فريق “سلامتك” بالنزول الميداني وقيامهم بحملات التوعية.
ومطالباً الجهات المعنية بالدعم وتشجيع المبادرة الخيرية لمواصلة العطاء.
ولأقت الحملة تفاعلاً إيجابيا وأرتياحاً وأسعاً بين أوساط سكان منطقة المخزن.
*من خالد عباد

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