مبادرة “فينا الخير” تزور مؤسسة سواعد الخير الإنسانية عدن

في إطار خطة تطوير الشراكة المجتمعية بين أوساط منظمات المجتمع المدني وبث روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المجتمع وتلبيه احتياجاته في المشاريع ذات الجودة الشاملة والمستدامة.

زار وفد من مبادرة فينا الخير ممثلاً بـ أ. حسن عثمان حسن رئيس المبادرة مع الوفد المرافق له..

وكان في استقبال الوفد د. علي عبد الله الدويل المدير العام لمؤسسة سواعد الخير الإنسانية الذي بدوره رحب بهذه الزيارة التي تأتي بدافع التعاون المشترك بين المؤسسات الخيرية والإنسانية وكذا المبادرات الشبابية

وصرح بأن مؤسسة سواعد الخير الإنسانية التي حصلت على ترخيص مزاولة العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برقم (279) واعتماد رسمي من وزارة الخارجية الكويتية برقم (3611) والتي تنشط في مجالات مختلفة منها قطاع التعليم والصحة وسبل المعيشة والايواء والتعمير وغيرها من القطاعات المختلفة..

وتعد مؤسسة سواعد الخير الإنسانية المؤسسة الوحيدة التي انفردت بمشروع (سكن آمن) والذي يستهدف الأسر الفقيرة والأيتام وذلك من خلال بناء منازل تأويهم وتحميهم من الأخطار.

من جانبه أوضح – *الأستاذ حسن عثمان حسن رئيس المبادرة* الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنشط فيها المبادرة سواء في الجانب الخيري أو التنموي في عدن ..

معرباً عن شكره وتقديره لسواعد الخير الإنسانية على كل الجهود المبذولة والتدخلات السريعة التي بدورها تسعى إلى خدمة الصالح العام في المجتمع…

حضر اللقاء كل من :أ. عرفان محمد عبده مدير البرامج والمشاريع في المؤسسة أ. سالم سعيد سالم مسؤول العلاقات العامة في المبادرةأ. سبأ محمد عبده مسؤول الإعلام في المبادرة أ. امتثال محمد مدير إدارة البرامج والمشاريع في المبادرة أ. ليلى فهمي أحمد سكرتارية المبادرة

Advertisement