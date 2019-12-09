مبادرة لخفض أسعار السلع | السودان اليوم

السودان اليوم :

نظمت لجنة شباب التغيير والخدمات بمحليه كرري، مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات للمستهلك تحت شعار (حنبنيهو معاش الناس) برعاية معتمد محليه كرري اللواء ركن عادل الطيب، بالتنسيق مع اللجنة الإدارية للتغيير والخدمات بالمحلية وقال رئيس اللجنة إيهاب حسين محمد علي، سيتم البيع من المنتج للمستهلك مباشرة، وأضاف إن ألمشروع يهدف لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطن بسعر المصنع لمحاربة الاحتكار وجشع التجار والوسطاء والسماسرة حيث تقدر نسبة فائدتهم بنحو 60% وأشار إلى أن المشروع يعمل خلال أربعة أيام مستمرة من كل شهر بجانب تثقيف وتوعية الأسر للشراء بالسعر المخفض وتوفير جميع السلع التموينية الشهرية لتخفيض الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون، وهنالك فرق كبير في الأسعار مابين السوق والمجمع التجاري حيث يبلغ سعر كيلو السكر 40 جنيهاً بدلا من 50جنيهاً والأرز الكيلو 40بدلا عن 80جينهاً وسعر عبوة الزيت 9لتر 400جنبه بدلا عن 450جنيهاً، كيلو العدس بسعر 55جنيهاً بدلا من 80جنيهاً صابون البدره5كيلو بسعر 220جنيهاً بدلا من 350جنيهاً- وقطعه صابون الحمام 13جنيهاً بدلاً عن 25جنيهاً وأسعار الخضروات حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 40جنيهاً بدلا من 50جنيهاً وكيلو الخيار30جنيهاً بدلا من 60جنيهاً.