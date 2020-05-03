مبادرة معا لحماية مدينتي تناشد السلطة في أبين القيام بواجبها في ظل انتشار الحميات

اطلقت مبادرة معا لحماية مدينتي وموقعها زنجبار مناشدات عاجلة لكل من السلطة المحلية بمحافظة ابين ممثلا بمحافظ المحافظة اللواء ابوبكر حسين والسلطة المحلية بالمديرية ومكتبي الصحة بالمحافظة والمديرية وصندوق النظافة بضرورة قيام كلا منهم بواجباته ومسؤولياته تجاه المحافظة والمديرية وخصوصا بعد انتشار الاوبئة والحميات التي تفتك بحياة المواطنين في المحافظه كحمى الضنك والملاريا والمكرفس وغيرها. داعية لجان الطوارئ لمكافحة الاوبئة ورصدها ان تؤدي دورها بلا تهاون.

ودعت المبادرة الجميع الى التكاتف وتوحيد الجهود لمكافحة هذه الحميات والاوبئة.وان على الجميع ان يقوم بدوره بما فيهم المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني حتى المواطنين للقيام بحملات ومبادرات نظافة للشوارع والحارات وشفط المستنقعات والابار والمجاري وماتخلفه مياه الامطار حيث وانها كفيلة بتوفير بيئة وبؤر لتكاثر البعوض. مطالبة بتنفيذ حملات الرش الضبابي لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة لهذه الامراض.

كما دعت مبادرة معا لحماية مدينتي مكتب الصحة بالمحافظة والجهات المسؤولة والمنظمات وكل محبي الخير بتوفير الادويه الخاصة لعلاج هذه الحميات للاسر الفقيرة والمحتاجة والتي لاتملك المال للعلاج.

حيث وصفت مبادرة (معا) هذه الحميات القاتلة التي انتشىرت بشكل مخيف والتي لاترحم كبير ولاصغير بـ ( كورونا اليمن) متمنية ان تكون هناك مبادرة فعلية للجميع لمساعدة اهلنا وابنائنا الذين قضت عليهم هذا الحميات بسبب الاهمال وانتشار الاوساخ وان تكون تحت شعار ( محافظة بلا حميات ولا اوبئة) فتريد مني البقاء في بيتي وانا محاط ببيئه غير امنة ومليئة بالبعوض والحشرات.



*من محمد عبيد

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