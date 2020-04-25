مبادرة “معا من أجل مجتمعنا” تواصل حملة الرش الضبابي لأحياء وشوارع مدينة مودية

تواصل مبادرة “معا من أجل مجتمعنا” وبالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بمودية مساء اليوم السبت حملة الرش الضبابي لأحياء وشوارع المدينة.

وقال رئيس مبادرة معا من أجل مجتمعنا أ/عبدالكريم النوسه أننا بجهود ذاتية طوعية ندشن اليوم حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للأمراض في كافة شوارع وأحياء المدينة والحد من انتشار الأمراض كالملاريا وحمى الظنك.

وأضاف : أن حملة الرش الضبابي تأتي كإجراء وقائي للتخلص من البعوض الناقل للأمراض الوبائية والذي زاد انتشارة في الفترة الأخيرة بعد هطول الأمطار في منتصف شهر أبريل .

داعياً السلطة المحلية بالمديرية ومنظمات المجتمع المدني في المساهمة ومشاركة هذه المبادرة من أجل توسيع عملها إلى كافة القرى البعيدة في مديرية مودية.

وفي ختام حديث رئيس المبادرة معا من أجل مجتمعنا أ/عبدالكريم علي النوسه وجه خالص الشكر والتقدير لكل الذين ساهموا في إنجاح عمل المبادرة لاستمرارية عملها وتحقيق كامل أهدافها.

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