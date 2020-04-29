عدن الغد

مبادرة “معا من أجل مجتمعنا” تواصل حملة الرش الضبابي في قرى مديرية مودية

29 أبريل، 2020
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مبادرة "معا من أجل مجتمعنا" تواصل حملة الرش الضبابي في قرى مديرية مودية

تواصل مبادرة “معا من أجل مجتمعنا” وبالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بمودية مساء اليوم الثلاثاء حملة الرش الضبابي في قرى مديرية مودية .
واستهدفت حملة الرش الضبابي مساء اليوم الاربعاء قرية كبران والعابر والحبيل وجيزة آل قنان .
وقال رئيس مبادرة معا من أجل مجتمعنا أ/عبدالكريم النوسه أننا بجهود ذاتية طوعية ندشن اليوم حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للأمراض في قرى مديرية مودية بعد أن دشنا في الايام الماضية حملة الرش الضبابي في أحياء وشوارع مدينة مودية للحد من انتشار الأمراض كالملاريا وحمى الظنك والقضاء على البعوض الناقل للأمراض .
وأضاف “النوسة” : أن حملة الرش الضبابي تأتي كإجراء وقائي للتخلص من البعوض الناقل للأمراض الوبائية والذي زاد انتشارة في الفترة الأخيرة بعد هطول الأمطار في منتصف شهر أبريل .
داعياً السلطة المحلية بالمديرية ومنظمات المجتمع المدني في المساهمة ومشاركة هذه المبادرة من أجل توسيع عملها إلى مختلف القرى البعيدة في مديرية مودية.
وشكر ” النوسة ” في ختام حديثة كل الخيرين الذين ساهموا في إنجاح عمل المبادرة بدعمها لاستمرارية عملها وتحقيق كامل أهدافها.
يذكر أن مبادرة ( معا من أجل مجتمعنا ) قد نفذت عدة أنشطة طوعية في الأسابيع الماضية تمثلت بحملات توعية في مديرية مودية للوقاية من وباء كورونا نفذها فريق المبادرة الشباب والشباب بتوزيع البرشورات والملصقات التوعوية. كما ونفذت حملة تعقيم رذاذي للمساجد والمرافق الحكومية والمحلات التجارية والمنشآت الخاصة .

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