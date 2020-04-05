مبادرة ”نبض أبين“ تواصل حملتها التوعية صد وباء كورونا في المنطقة الوسطى

تواصل مبادرة نبض أبين حملتها التوعية على مدار أسبوعين متواصلين في عددا من مناطق أبين الوسطى.

وقام فريق المبادرة بالنزول الى عددا من قرى مديرية الوضيع ومديرية مودية ولودر ، بهدف التوعية من جائحة كورونا ، بالبرشورات والملصقات التوعية ، وحلقات النقاش .

وقال رئيس المبادرة الإعلامي حيدرة واقس ، بأن أعضاء الفريق كانوا من أوائل من بادروا في التوعية من هذا الفيروس في المنطقة ، وان الحملة تواصل نزولاتها الميدانية بشكلاً تطوعي .

واضاف بأن الفريق عبارة عن شباب وفريق نساء ، كلن يعمل في مناطق مختلفة بغرض التوعية حتى تصل المعلومات التثقيفية الى أكبر عدد ممكن .

وأختتم بالقول ، بأن الازمة التي يمر بها العالم تحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع بعيدا عن الولائات والتعصبات والاحزاب .