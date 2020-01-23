عدن الغد

مبادرة هويتي تنظم زيارة للمساجد التاريخية في عدن

24 يناير، 2020
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مبادرة هويتي تنظم زيارة للمساجد التاريخية في عدن

زار فريق مبادرة هويتي عصر اليوم الخميس عدد من المساجد التاريخية في مدينة كريتر وذلك في اطار برنامج الزيارات الاسبوعي الذي تنظمه المبادرة.
وأطلع الفريق على ما تعرضت لههذ المساجد من انتهاكات منها تدمير كلي لمسجد الخوجة بضربة طيران في حرب 2015م ، وهدم مسجد الحامد واعيد بنائه من جديد بطراز حديث ويعود تاريخ هذه المساجد الى مئات السنين وتعتبر من المعالم الاثرية التي وجب الحفاظ عليها ولكن للاسف تم تدميرها.
وقد شملت الزيارة مسجد العيدروس الذي يعتبر من أبرز المساجد التاريخية الاثرية في مدينة عدن ويعود تاريخ بناءه الى عام 890هـ، وقد لاحظ الفريق ان المسجد بات محاط بالبناء العشوائي المنتشر بالقرب منه بشكل يعيق الوصول الى المسجد كما سبق.
إلى ذلك قام أعضاء المبادرة بزيارة مسجد العسقلاني الذي يعود تاريخه الى حوالي 600 عام وقد هدم واعيد بناءه في عام 1369هـ .
ووفقا لإحصائية مكتب الآثار يوجد في مدينة كريتر حوالي 12 مسجد تاريخي إلا أنه قد تم تدمير وطمس معظمها وكان أبرزها مسجد أبان التاريخي الذي تم تدميره وانشاء مبنى جديد يحمل الأسم نفسه.
ووجه الفريق مناشدة إلى أبناء عدن والجنوب عامة لضرورة التعاون والشعور بالمسؤولية للحفاظ على المعالم التاريخية وحمايتها من العبث والتدمير، كما توجهوا بدعوة السلطات إلى القيام بواجبها المناط كما يجب..

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