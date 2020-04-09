مبادره الأيادي الطبية تنظم حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

قام صباح اليوم الخميس مجموعه من طلبة كليه الطب بجامعه عدن بحمله توعويه تحت شعار مبادرة الأيادي الطبية للتوعيه بمخاطر كورونا وكيفيه الوقايه منه ..

توزع فريق المبادره حول مشفى الجمهوريه وبعض احياء خور مكسر لتوزيع البرشوارات ولصق اوراق التوعيه في الجدران على احياء خور مكسر .

تاتي هذه الحمله بدعم من أ. قاسم جعموم القعيطي واشراف أ. مريم جمال ، وسيكون هناك نزول في الايام القادمه حسب مخطط لإمكان النزول ؛ مجمع الشيخ عثمان ، مجمع المنصوره ،مجمع القاهره .بهدف التوعية من مخاطر فيروس كوفيد ١٩ ، وكيفية طرق الوقاية من المرض ..