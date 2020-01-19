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مبارك الماجستير بإمتياز للأستاذ “مبارك صالح مساعد بازقامة”

19 يناير، 2020
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مبارك الماجستير بإمتياز للأستاذ "مبارك صالح مساعد بازقامة"

أتقدم باسمي وباسم مديرية جيشان شبابها ومشائخها بأحر التهاني والتبريكات للأستاذ العزيز والإبن الغالي مبارك صالح مساعد بازقامة بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الكيمياء من جامعة عدن، وقد حصلت الرسالة على تقدير امتياز والتي كانت بعنوان ( تقدير بعض العناصر ومضادات التأكسد في بعض الخضروات المزروعة في دلتا تبن – محافظة لحج)
وبمثل هؤلاء نفخر ، ونعول عليهم في مستقبل الدولة والاجيالألف ألف مبروك وعقبى الدكتوراه بإذن الله تعالى.
مدير عام جيشان سابقاالأستاذ احمد مسعود احمد

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الماجستير بإمتياز بازقامة صالح للأستاذ مبارك مساعد

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