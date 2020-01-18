عدن الغد

مبارك الماجستير بإمتياز للأستاذ “مبارك مساعد بازقامة”

18 يناير، 2020
0
مبارك الماجستير بإمتياز للأستاذ "مبارك مساعد بازقامة"

أبارك وأهني لأستاذي، الأستاذ “مبارك مساعد بازقامة” لحصولة على درجة الماجستير بإمتياز في يومنا هذا من جامعة عدن.
حيث كانت عنوان رسالتة الموسومة (تقدير بعض المعادن ومضادات التاكسد في الخضراوات المزروعة في دلتا تبن بمحافظة لحج).
وضمت اللجنة المناقشة كلاً من أ. د “خالد سعيد علي رئيساً ومناقش داخلي كلية الصيدلة جامعة عدن و أ. مساعد “عادل أحمد سعيد عضواً كلية العلوم جامعة عدن و أ. مساعد “ناصر مسعود ناصر” مناقش خارجي عميد كلية التربية لودر والدكتور “عثمان سعد الحوشبي” مشرف مساعد.
وبعد المناقشة تم قبول رسالة الأستاذ “مبارك مساعد بازقامة” ونيلة درجة الماجستير بإمتياز وبهذه المناسبة أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لأستاذي “مبارك بازقامة” وعقبال حصولة على درجة الدكتوراة.
تلميذك “خالد عباد”

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الماجستير بإمتياز بازقامة للأستاذ مبارك مساعد

إقرا أيضا

Photo of قيادات عسكرية تزور المناضل اللواء أحمد سالم عبيد للاطمئنان على صحته

قيادات عسكرية تزور المناضل اللواء أحمد سالم عبيد للاطمئنان على صحته

18 يناير، 2020
Photo of حجة : مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بحجة يتفقد مخيم النازحين بمديرية حيران

حجة : مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بحجة يتفقد مخيم النازحين بمديرية حيران

18 يناير، 2020
Photo of الماجستير بإمتياز للباحث مبارك بازقامة من جامعة عدن

الماجستير بإمتياز للباحث مبارك بازقامة من جامعة عدن

18 يناير، 2020
Photo of رئيس انتقالي لودر يعقد لقاء تشاوري مع رؤساء المراكز بالمديرية

رئيس انتقالي لودر يعقد لقاء تشاوري مع رؤساء المراكز بالمديرية

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق