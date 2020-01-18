مبارك الماجستير بإمتياز للأستاذ “مبارك مساعد بازقامة”

أبارك وأهني لأستاذي، الأستاذ “مبارك مساعد بازقامة” لحصولة على درجة الماجستير بإمتياز في يومنا هذا من جامعة عدن.

حيث كانت عنوان رسالتة الموسومة (تقدير بعض المعادن ومضادات التاكسد في الخضراوات المزروعة في دلتا تبن بمحافظة لحج).

وضمت اللجنة المناقشة كلاً من أ. د “خالد سعيد علي رئيساً ومناقش داخلي كلية الصيدلة جامعة عدن و أ. مساعد “عادل أحمد سعيد عضواً كلية العلوم جامعة عدن و أ. مساعد “ناصر مسعود ناصر” مناقش خارجي عميد كلية التربية لودر والدكتور “عثمان سعد الحوشبي” مشرف مساعد.

وبعد المناقشة تم قبول رسالة الأستاذ “مبارك مساعد بازقامة” ونيلة درجة الماجستير بإمتياز وبهذه المناسبة أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لأستاذي “مبارك بازقامة” وعقبال حصولة على درجة الدكتوراة.

تلميذك “خالد عباد”