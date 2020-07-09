مباشر مباراة برشلونة ضد إسبانيول: القائم يقف بجانب البارسا.. فيديو

سبورت 360 – حرم القائم الأيسر للألماني مارك أندريه تير شتيجن حامي عرين فريق برشلونة الإسباني، فريق إسبانيول من التقدم في النتيجة في ديربي كتالونيا مساء الأربعاء.

و كان إسبانيول على وشك التقدم على برشلونة في ملعب الكامب نو في لقاء الفريقين لحساب منافسات الدوري الاسباني لكن اطار المرمى كان له رأي آخر.

و تعد تلك الفرصة هي الأخطر في الشوط الأول من كلا الجانبين ، و كان برشلونة على وشك انهاء الفترة الأولى متأخراً لولا سوء حظ جاره الكتالوني.

و يحتل البارسا وصافة جدول ترتيب الليجا في الوقت الحالي خلف غريمه التقليدي ريال مدريد بأربع نقاط كاملة قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

شاهد فرصة إسبانيول الخطيرة في مباراة برشلونة اليوم

برشلونة 0 × 0 اسبانيول | فرصة خطيرة لاسبانيول 🎥 #BarçaEspanyol

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @Faster__Goal pic.twitter.com/NpcYb4kkkO — @GOALLL29 (@goalll29) July 8, 2020

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