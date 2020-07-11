مباشر مباراة برشلونة ضد بلد الوليد: لمن أهدى فيدال هدفه؟

سبورت 360 – سجل التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة، هدفاً مميزاً من تسديدة صاروخية في مرمى بلد الوليد، مساء اليوم السبت في لقاء ضمن منافسات الدوري الإسباني.

و أهدى فيدال هدفه إلى لويس سواريز مهاجم برشلونة الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، على حد قول صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من البارسا.

فيدال يهدي هدفه في بلد الوليد للويس سواريز

و أوضحت سبورت أن اللاعب أشار إلى المدرجات عند احتفاله بالهدف، لكن لا وجود لعائلته أو لأحد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

و أشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن أغلب التوقعات تفيد بأنه أهدى هدفه للأوروجواياني سواريز الذي فضل سيتيين عدم الزج به في اللقاء منذ بدايته.

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