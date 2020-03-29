مبالغة برشلونة المادية عرقلة عودة كوتينيو لليفربول الصيف الماضى



كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، حاول إعادة النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، والمعار حاليا لفريق بايرن ميونخ الألمانى، الصيف الماضى.







وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن الألمانى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عقد جلسة مع مايكل إدواردز، المدير التنفيذى للريدز، من أجل مناقشة إمكانية عودة كوتينيو، من جديد لصفوف الفريق، الصيف الماضى.







وأضافت الصحيفة، أن المطالب المادية من جانب مسئولى برشلونة، عرقلة عودة النجم البرازيلى إلى الريدز، على سبيل الإعارة، بعد طلبهم الحصول على 8 ملايين إسترلينى، بالإضافة إلى دفع قيمة راتب اللاعب.







كان كوتينيو، قد رحل عن صفوف ليفربول، فى الانتقالات الشتوية 2018، إلى برشلونة، مقابل 140 مليون إسترليني، ولكنه فشل فى التأقلم مع أجواء البارسا، قبل أن يرحل الصيف الماضى معارا إلى بايرن ميونخ.







كانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت على أن برشلونة، يرغب فى التخلص من كوتينيو، فى الميركاتو الصيف المقبل، ويتنافس على ضمه العديد من الأندية مثل، تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، وإنتر ميلان الإيطالي.