مبتكر نظام المصحح الآلي يوقف التعامل مع جامعة عدن لعدم دفع مستحقاته

أعلن د. عبدالباري الهمداني، رئيس قسم البرمجة في كلية الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عدن، أنه أوقف التعامل مع الجامعة بسبب عدم صرف مستحقاته والتي تقدر بـ350 ألف ريال، مقابل جهوده المبذولة في ابتكار النظام الآلي المستخدم في تصحيح ملفات الدارسين في السنة التحضيرية للكليات الطبية بجامعة عدن.

وقال د. عبد الباري أنه أوقف التعامل مع مركز السنة التحضيرية بجامعة عدن، وذلك لامتناع مدير المركز من صرف مستحقات التصحيح للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/ 2019م، بحجة أن المسؤول المالي في الجامعة رفض التوقيع على الشيك.

وأوضح أن اختيار الجامعة نظام التصحيح الآلي لملفات الطلاب المتقدمين للدراسة في السنة التحضيرية للكليات الطبية، وذلك لدقة نتائج النظام وسهولة استخدامه ورخص كلفته 45.5 ريالا عن كل ملف بعد الضرائب، لافتا إلى أن قرابة 20 مليون ريال دفعها الطلاب المتقدمون للدراسة في السنة التحضيرية للكليات الطبية وكانت كلفة التصحيح هي قرابة 350 ألفا لم تصرف إلى الآن.

وكشف د. عبد الباري أن نظام التصحيح كان ضابطا للتنافس بين الطلاب بعد أن أثبت كفاءته ودقته ورفع أيدي المدرسين من عملية التصحيح.

وأعرب د. عبدالباري الهمداني في ختام تصريحه عن اعتذاره للطلاب جراء توقف النظام محملا قيادة مركز السنة التحضيرية هذا التوقف.