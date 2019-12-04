المشهد العربي

متحدث أمن عدن: لن نسمح بعودة مليشيات الإخوان مرة أخرى لعدن

4 ديسمبر، 2019
0

أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن عدن النقيب عبد الرحمن النقيب، أنه لن يسمح بعودة نشاط مليشيات الإخوان الإرهابية في عدن تحت إي مبررات سياسية.

وحذر النقيب من مليشيات الإخوان، موضحا أن إدارة أمن عدن وأجهزتها الأمنية قدمت عشرات الشهداء ومئات الجرحى في سبيل تطهير عدن من الخلايا الإرهابية المدعومة من قبل دول إقليمية.

وأشار إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية ومداهمة أوكارها بالإضافة إلى القبض على العشرات من البلطجية المدعومين من قبل مسؤولين في حكومة الشرعية، الذين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم عشرات من جرائم القتل و التقطع والحرابة والسرقة بحق مواطنين أبرياء بهدف إظهار مدينة عدن كمدينة غير آمنة .

ولفت النقيب إلى أن إدارة أمن عدن عازمة وبقوة على ملاحقة العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون التي نفذت عمليات الاغتيال الأخيرة والتي وطالت كادرين أمنيين في عدن عرف عنهما الكفاءة والخبرة هما ” الشهيد الرائد صلاح الحجيلي مدير البحث الجنائي بشرطة المنصورة والشهيد الرائد سالم الأهطل مدير قسم البحث الجنائي بشرطة العريش الذي تم اغتياله مساء اليوم الثلاثاء في منطقة العريش .

وأوضح أن أجهزة الأمن تواصل البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن الجناة وسيتم القبض عليهم ودك الأوكار التي ينطلقون منها وتقديمهم للعدالة وكشف كافة الأسماء التي تقف خلفهم للرأي العام وبالأدلة والبراهين .

الوسوم
أخرى أمن الإخوان بعودة عدن لعدن لن متحدث مرة مليشيات نسمح

مقالات ذات صلة

Photo of برعاية الانتقالي.. فريق انجيلا الرياضي يفوز ببطولة كأس الاستقلال لكرة القدم

برعاية الانتقالي.. فريق انجيلا الرياضي يفوز ببطولة كأس الاستقلال لكرة القدم

4 ديسمبر، 2019
Photo of انتقالي سيئون: المجلس يسير بخطى ثابتة لاستعادة دولة الجنوب

انتقالي سيئون: المجلس يسير بخطى ثابتة لاستعادة دولة الجنوب

4 ديسمبر، 2019
Photo of سياسي سعودي يُهاجم ما تسمى بالوحدة اليمنية ويتحدث عن دولة الجنوب

سياسي سعودي يُهاجم ما تسمى بالوحدة اليمنية ويتحدث عن دولة الجنوب

4 ديسمبر، 2019
Photo of الغامدي: لا توريث في تعيين نجل البيض بـ الانتقالي

الغامدي: لا توريث في تعيين نجل البيض بـ الانتقالي

3 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق